君品Collection首次插旗台灣古都　預計2024年台南安平試營運

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雲品國際今(6)日宣布，旗下君品Collection首次進軍南台灣，將承攬該物業一處4300平方公尺的餐旅服務規劃及籌備開幕項目，預計2024年在台南安平試營運，未來將為旅遊一級戰區提供優質的餐旅服務及提升城市的觀光形象。

雲品國際總經理丁原偉表示，文化歷史底蘊相當深厚的台南市，具有觀光與餐旅發展的深厚潛力，近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐與規劃中，將為台南創造眾多就業機會及豐沛商機，更將串連帶動周邊休閒育樂、觀光旅宿等產業。

丁原偉還說，雲品國際與台南的在地業主經過1年以上的籌備與擘劃，已於9月份正式簽署「顧問服務合約」，將以永續與綠建築規劃出前所未見的建築體與景觀規劃，擁有多間獨棟別墅與多項前瞻式硬體設施，並設有可納500席的未來式宴會空間「幸福製造局」提供餐飲服務，未來將能夠與台南在地的美食與歷史文化激盪出更多的火花。

雲品提到，旗下君品Collection委託營運的項目從宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理上，預計2024年在台南安平試營運，除了放眼未來市場的多項前瞻性設施與規劃更創新空間外，也將導入米其林廚藝團隊協助餐飲與消費定位，同時引進國際級管家禮賓服務團隊訓練。

最後，雲品表示，旗下君品Collection的物業委託服務規劃案，是繼淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、翰品酒店新莊餐飲宴會、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特與新北烏來紅河谷後，第7處委託案。

△台南的落日伴著夕陽倒映在鹽田上，是許多旅客前往台南參訪的重要景點。(照片由雲品提供)