Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

未具體說明個資保護安全措施　文化部要求台灣《蘋果新聞網》限期改正

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/06 15:01
台灣《蘋果新聞網》。

台灣《蘋果新聞網》。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣文化部要求《蘋果新聞網》（簡稱台蘋）熄燈前訂定好個資安全維護計畫，但台蘋不甩文化部現被要求10日內「限期改正」。

為保護個人資料安全，文化部於8月24日發函要求台灣蘋果日報於10日內，訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，並於9月1日檢查小組赴台蘋瞭解個資保護情形時再次重申。惟台蘋至9月5日期限前，僅以公文回復公司仍屬存續、業務均依我國法律處理，卻未具體說明個資保護安全措施及提送安全維護計畫。對此，文化部表示，將依個資法第48條規定要求台蘋10日內「限期改正」。

文化部表示，台蘋交易案始於香港國安法迫害港蘋，後又陸續傳出香港指派清算（盤）人、委任我國公司進行台蘋清算及業務處理等情形，引發各界質疑台蘋所保有個資將遭不當利用或跨境傳輸。針對外界疑慮，台蘋無論自去年12月或至今與文化部的往返公文及檢查小組的現場詢問時，皆無法具體說明適當的個資保護安全措施。

同時，針對文化部要求台蘋訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，台蘋僅以一紙回函表示，「由於本公司現尚未向經濟部辦理分公司廢止登記，因此本公司目前現仍屬存續狀態，本公司現對於其相關業務均仍持續處理並進行中」；「本公司目前對於各項業務，目前均依照中華民國法律規定持續處理中」，並未附任何計畫。

針對台蘋回應，文化部強調，台蘋既然表示公司仍屬存續，且業務均依我國法律規定辦理。文化部將再依個資法及施行細則相關規定，再次發函要求台蘋「限期改正」，於10日內具體說明個資保護安全措施及提送個人資料檔案安全維護計畫，並說明新聞業務持續經營情形，請台蘋務必「依中華民國法律規定辦理」。
蘋果新聞網

相關新聞

台灣《蘋果日報》熄燈後封存個資惹議　文化部要求具體訂定處理方法
台灣《蘋果日報》熄燈後封存個資惹議　文化部要求具體訂定處理方法
2022/08/26 11:13
擬收購「蘋果新聞網」 新加坡商人潘杰賢：百分百無中資、百分百愛台灣
擬收購「蘋果新聞網」 新加坡商人潘杰賢：百分百無中資、百分百愛台灣
2022/06/28 16:29
【全裁掉?!】北市勞動局證實: 台灣《蘋果新聞網》8月9日裁員280人
【全裁掉?!】北市勞動局證實: 台灣《蘋果新聞網》8月9日裁員280人
2022/06/14 14:15
【更新】《蘋果新聞網》傳易主　台灣民團與立委促經濟部及國安單位查清楚
【更新】《蘋果新聞網》傳易主　台灣民團與立委促經濟部及國安單位查清楚
2022/06/10 15:47
【不堪虧損】台灣壹週刊宣布2月底結束營運　將保障員工權利、訂戶可退費
【不堪虧損】台灣壹週刊宣布2月底結束營運　將保障員工權利、訂戶可退費
2020/02/20 17:20

更新時間 : 2022-09-06 15:34 GMT+08:00

最受歡迎

【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship