台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行

更新時間: 2022-09-06 14:35

首次發稿: 2022-09-06 14:15

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,707例COVID-19確定病例，分別為36,393例本土個案及314例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。



指揮中心表示，今日新增之36,393例本土病例，為16,699例男性、19,670例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,795例)，臺北市(4,606例)，臺中市(4,574例)，桃園市(3,588例)，高雄市(2,894例)，臺南市(2,183例)，彰化縣(1,540例)，新竹縣(1,045例)，屏東縣(993例)，苗栗縣(925例)，新竹市(894例)，宜蘭縣(884例)，雲林縣(854例)，花蓮縣(758例)，基隆市(660例)，南投縣(581例)，嘉義縣(555例)，嘉義市(369例)，臺東縣(331例)，澎湖縣(186例)，金門縣(156例)，連江縣(22例)。



指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月4日至9月3日，死亡日期介於8月25日至9月3日，詳如附件。

9月6日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結



指揮中心說明，今日新增314例境外移入個案中，為166例男性、148例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(22例)，韓國(9例)，印尼(7例)，新加坡(6例)，泰國(5例)，德國(4例)，馬來西亞(3例)，以色列、柬埔寨、香港、美國及印度(各2例)，西班牙、紐西蘭、孟加拉國、土耳其、加拿大及菲律賓 (各1例)移入，另242例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月5日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,503,725例確診，分別為29,391例境外移入、5,474,280例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,115例COVID-19死亡病例，其中10,099例本土，個案居住縣市分布為新北市2,148例、臺北市1,134例、臺中市1,015例、高雄市946例、臺南市778例、桃園市767例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣297例、苗栗縣246例、嘉義縣237例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣159例、臺東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

ACIP專家針對莫德納次世代雙價疫苗接種規劃、追加劑接種間隔，

以及12至17歲青少年接種Novavax COVID-19疫苗提供相關建議



中央流行疫情指揮中心昨(5)日表示，昨下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，會中專家就莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種順序、接種間隔，以及12至17歲青少年族群接種Novavax COVID-19疫苗建議進行討論。經評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、疫苗核准情形、國內外疫情風險，並參酌各國現行疫苗接種政策，建議如下：



一、因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4/BA.5變異株之疫情衝擊，另依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險。為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，故對於 今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用：



(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。



二、因應變異株及近期疫情可能上升之影響，建議調整追加劑(包含現行單價及次世代雙價疫苗)接種間隔為與上一劑間隔為至少3個月以上：

(一)包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔3個月後接種。

(二)12至17歲青少年追加劑接種間隔亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少3個月以上。

(三)將提供Novavax COVID-19疫苗予12至17歲青少年接種2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用(可與基礎劑不同廠牌)。



指揮中心提醒，有關莫德納次世代雙價疫苗、追加劑接種間隔調整，以及12至17歲青少年Novavax COVID-19疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。