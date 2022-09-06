Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行

➤今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，專家會議建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用。➤指揮中心提醒，有關莫德納次世代雙價疫苗、追加劑接種間隔調整，以及12至17歲青少年Novavax COVID-19疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。

  100
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/06 14:15
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行

更新時間: 2022-09-06 14:35

首次發稿: 2022-09-06 14:15

台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36,707例COVID-19確定病例，分別為36,393例本土個案及314例境外移入；另確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，今日新增之36,393例本土病例，為16,699例男性、19,670例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,795例)，臺北市(4,606例)，臺中市(4,574例)，桃園市(3,588例)，高雄市(2,894例)，臺南市(2,183例)，彰化縣(1,540例)，新竹縣(1,045例)，屏東縣(993例)，苗栗縣(925例)，新竹市(894例)，宜蘭縣(884例)，雲林縣(854例)，花蓮縣(758例)，基隆市(660例)，南投縣(581例)，嘉義縣(555例)，嘉義市(369例)，臺東縣(331例)，澎湖縣(186例)，金門縣(156例)，連江縣(22例)。

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月4日至9月3日，死亡日期介於8月25日至9月3日，詳如附件。

9月6日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增314例境外移入個案中，為166例男性、148例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(22例)，韓國(9例)，印尼(7例)，新加坡(6例)，泰國(5例)，德國(4例)，馬來西亞(3例)，以色列、柬埔寨、香港、美國及印度(各2例)，西班牙、紐西蘭、孟加拉國、土耳其、加拿大及菲律賓 (各1例)移入，另242例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,503,725例確診，分別為29,391例境外移入、5,474,280例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,115例COVID-19死亡病例，其中10,099例本土，個案居住縣市分布為新北市2,148例、臺北市1,134例、臺中市1,015例、高雄市946例、臺南市778例、桃園市767例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣297例、苗栗縣246例、嘉義縣237例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣159例、臺東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

ACIP專家針對莫德納次世代雙價疫苗接種規劃、追加劑接種間隔，

以及12至17歲青少年接種Novavax COVID-19疫苗提供相關建議

中央流行疫情指揮中心昨(5)日表示，昨下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，會中專家就莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種順序、接種間隔，以及12至17歲青少年族群接種Novavax COVID-19疫苗建議進行討論。經評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、疫苗核准情形、國內外疫情風險，並參酌各國現行疫苗接種政策，建議如下：

一、因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4/BA.5變異株之疫情衝擊，另依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險。為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，故對於今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用：

(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

二、因應變異株及近期疫情可能上升之影響，建議調整追加劑(包含現行單價及次世代雙價疫苗)接種間隔為與上一劑間隔為至少3個月以上：

(一)包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔3個月後接種。

(二)12至17歲青少年追加劑接種間隔亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少3個月以上。

(三)將提供Novavax COVID-19疫苗予12至17歲青少年接種2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用(可與基礎劑不同廠牌)。

指揮中心提醒，有關莫德納次世代雙價疫苗、追加劑接種間隔調整，以及12至17歲青少年Novavax COVID-19疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。

台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
covid19
新冠肺炎
確診
個案
數字
次世代疫苗

相關新聞

【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
【被刺胳針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高
2022/09/05 12:29
台灣9/4新增34358例確診病例　含34126本土及232境外移入
台灣9/4新增34358例確診病例　含34126本土及232境外移入
2022/09/04 14:26
不只皮膚冒膿瘡 猴痘患者竟出現急性心肌炎
不只皮膚冒膿瘡 猴痘患者竟出現急性心肌炎
2022/09/04 10:13
台灣僅計畫採購BA.1二價疫苗 詹長權：BA.5加強針才是真次世代疫苗
台灣僅計畫採購BA.1二價疫苗 詹長權：BA.5加強針才是真次世代疫苗
2022/09/03 12:18
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
2022/09/02 14:20

更新時間 : 2022-09-06 15:33 GMT+08:00

最受歡迎

【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship
不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship