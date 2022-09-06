「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾

總統兼黨主席蔡英文首度為台北市長候選人陳時中站台，出席的場合竟然是陳時中「宗教後援會」成立大會。根據媒體報導「陳時中和蔡英文分別以大進場方式步入會場，受到現場超過500個宗教團體，逾3000位宗教代表的熱烈歡迎」。這場陳時中「宗教後援會」，據說是由一貫道及道教號召，找來了基督長老教會、天主教、佛教…各自組成「後援會」也各設了「總會長」。這樣的做法其實是很「國民黨化」的選舉花招，光有場面，缺乏理念，只有立場，少了內涵。

更糟的是，已經有人在私下場合議論這種「由有黑道背景的民進黨中常委號召出來的，相信宗教團體只是表面應付配合！應無真心！」，也有人很驚訝，「宗教怎麼可以介入政治呢？還是這個是政治強行介入宗教？」他們都是長期支持綠色執政的基層信仰者。可惜的是，目前的民進黨中央志得意滿已經聽不進任何有反省性的異議。

遙想黨外時代或民進黨草創仍然在野的時候，如果當年執政的國民黨組織「宗教團體大團結支持黨提名候選人」，這種帶有列寧式政黨的法西斯虛偽宣傳勾當，早就罵翻天了。

這種動員來的「大團結」有效嗎？如果有效，今天國民黨還在「萬年執政」，輪不到民進黨當家。

歷史殷鑑不遠，很多「偉大的領袖」總是自認為可以統領政、教，自以為權力、能力通天，宗教各界都必須服膺其下，表面上，一呼百應，最後卻政權一個一個掛了！

民進黨掌權不過幾年，已將2016年總統當選之夜的誓言，全拋棄了！當夜蔡英文說：要「謙卑！謙卑！再謙卑！」外界俗稱的「三謙卑！」忘得一乾二淨，成了「三千杯」了，這真是台灣人的悲哀！

最近得奬的一本書「我們台灣人」內容以「宗教信仰篇」分析批判，提到漢人很功利地拜神拜鬼，也無「政教分離」的概念。宗教因此庸俗化，政治、商業、黑道勢力紛至，污染嚴重。政黨輪替了，原本是民主改革過程應該革新的項目，可是台灣社會卻繼續庸俗上演，選舉季節尤烈。

「黑道老大跟總統站在一起，宗教領袖竟然也來當啦啦隊，台灣的社會是怎麼了？」是許多人看到陳時中「宗教後援會」新聞時心中的感概，特別是看到曾經帶領台灣人爭民主、自由的台灣長老教會竟然也有代表在列，怎麼會變得如此沒有骨氣？

讓已逝的高俊明牧師蒙羞？讓台灣人民失望？這怎麼可能是台灣基督長老教會「為主做見證」的神聖牧者主張。台灣人民百多年來最大的信仰支柱腐蝕了嗎？

歐美國家，包括最近的日本，跟統一教有關連的閣員都被換下來，沒有哪個國家的政治人物敢去動員宗教組織的，民主化台灣怎可發生這種事情？過去政治人物去教堂寺廟參拜，心中還算知所尊重。現在竟是透過政治動員，把所有的「宗教領袖」聚在一起，「大進場」呼喊口號支持特定候選人，這樣的景像代表的什麼意思？向中共獨裁者習近平看齊嗎？

事實上，台灣各大宗教團體，常態是，內部信徒來自各種不同政治立場，對內決不會自找麻煩搞政治站邊。對外更不會打著宗教旗號支持特定後選人，還自組「後援會」，更不可能參加與一些來路未知（500個「宗教團體？）人士的活動。

讀了本文，心有同感「看不下去的老實台灣人」應該要分別向各種宗教派別認識的神職人員抱怨、反應！相信一定會有效！説不定他們內部早就反彈了。

而同時其他黨派的參選人，也應該向其信仰的宗教之主事者反應！

政治的手不可以騷擾宗教。「國際宗教自由」論壇剛才在台灣舉辦，還是政府出錢的「民主基金會」主責，怎麼能説一套做一套？

陳時中該回家去問問常常在教堂拉奏聖樂交響曲的夫人大提琴家，有何感受？選舉搞成這樣，對得起自己嗎？陳時中拍攝免治馬桶廣告，不自覺欠妥地被「教導」去做了類似偷窺者的動作，要在社會群情嘩然之後才倉皇修正。在所謂「宗教後援會」的參與過程，難道沒有一絲良知警覺這是一場傲慢的政治黑手對宗教的覇凌與騷擾嗎？已經變調的「順時中」還能再這樣胡搞下去嗎？