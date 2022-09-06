加拿大史上最大刺人案 兩嫌兄死弟逃亡具危險性

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）加拿大薩克其萬省原住民社區當地時間4日發生持刀刺人事件，造成10死18傷，兄弟黨嫌犯遭跨省圍捕。當地警方5日表示，已發現哥哥遺體，在逃的弟弟恐持有武器具危險性，有潛逃美國的可能。

加拿大西部薩克其萬省（Saskatchewan）的詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原住民社區與韋爾登鎮（Weldon）4日凌晨傳出持刀傷人事件，警方在13處案發現場尋獲 10具屍體，另有18人受傷。這是加拿大有史以來死亡人數最多的大規模暴力事件之一。

《BBC》報導，犯下該起兇案的兩名嫌犯是一對兄弟，分別為30歲的邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）及31歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）。他們在案發後駕駛一輛黑色日產（Nissan）汽車逃逸，被直擊出沒於薩克其萬省的首府勒吉納（Regina），警方隨即擴大於鄰近的亞伯達省（Alberta）與曼尼托巴省（Manitoba）搜捕。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）助理專員布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）5日在記者會表示，嫌犯達米恩的屍體已被尋獲，警方認為弟弟邁爾斯極有可能仍藏身勒吉納市。

布萊克莫爾表示，當地時間5日上午11點17分，在詹姆士史密斯克里民族社區一棟房屋外附近的茂密草叢中發現一具男屍，13點17分確認為嫌犯達米恩。遺體身上有「明顯傷勢」，但並非自身所致，當局正在對該棟房屋進行調查。

在逃的邁爾斯身上背了一長串犯罪紀錄，包括人身和財產犯罪。布萊克莫爾並未確切表示他殺害哥哥，但指出他身上負傷，可能會尋求醫療協助，並警告民眾該嫌恐持有武器，具有危險性，呼籲萬勿接近他。

《CBC News》報導，邁爾斯面臨三項一級謀殺罪指控，達米恩則被指控一項一級謀殺罪，兩人更被指控謀殺未遂與破門而入。當地警方矢言逮補邁爾斯歸案，邊境官員則警告，該犯有試圖潛逃美國的可能。