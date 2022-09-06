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台灣創新研發水生蕨類療育無菌水草瓶　台東場：全新產業預估潛在產值約2千萬元

台東場：將其製成療育無菌水草瓶後，應用範圍廣泛，適合都市室內環境擺設，如臥室、客廳、辦公室、商業場所等，另配合不同顏色光源照射更顯動人風貌，具有極高吸引力。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/06 12:10
療育無菌水草瓶搭配不同飾品及染色，豐富觀賞價值。(照片由台東場提供)

療育無菌水草瓶搭配不同飾品及染色，豐富觀賞價值。(照片由台東場提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會台東區農業改良場結合組織培養及綠球體誘導技術，成功研發水生蕨類—田字草、花心田字草及水蕨療育無菌水草瓶，不僅提升種苗品質亦增加全新觀賞用途，相關業者預估潛在產值約2,000萬元，未來具有極高成長潛力。

台東場表示，成功研發的水生蕨類—田字草、花心田字草及水蕨療育無菌水草瓶均具有無病原菌、易大量運輸、可全年生產、獨特觀賞效果及照顧養護容易等適合商業量產的優點，不僅改善了傳統栽培方式易附帶有害生物如線蟲或螺類、易滋生黴菌藻類等缺點，同時獲得種苗品質提升與增加全新觀賞用途的雙重價值，符合無特定病原體的外銷國際趨勢，可創造全新產業。

台東場說明，水生蕨類中的田字草葉片酷似四葉酢醬草，外觀小巧可愛；花心田字草則在四片葉片上具有凹陷缺刻，細膩而優雅；水蕨具有沉水植物少見的羽狀深裂葉片。將其製成療育無菌水草瓶後，應用範圍廣泛，適合都市室內環境擺設，如臥室、客廳、辦公室、商業場所等，另配合不同顏色光源照射更顯動人風貌，具有極高吸引力。

在商業應用方面，台東場強調，療育無菌水草瓶為全新型態的水生蕨類，具有技術門檻高、附加價值高及適合都市居家室內擺設等獨特要素。目前市面商品處於起步階段，相關業者預估潛在產值約2,000萬元，未來具有極高成長潛力。

台東場表示，未來將針對關鍵技術優化及開發其他種類的水生蕨類，並以技術授權推廣產業應用，期許可成為水生蕨類產業發展新方向。

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田字草療育無菌水草瓶搭配不同色澤LED燈觀賞，呈現多變風貌。(照片由台東場提供)

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田字草圓潤可愛(左)；花心田字草葉片造型獨特(中)，姿態美麗高雅；水蕨如清涼水下薄荷(右)。
台東場
水生蕨類
水蕨療育無菌水草瓶
無菌水草瓶
蕨類

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