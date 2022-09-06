熱門款「丹寧牛仔」回歸！中衛推出全新「牛仔酷」系列口罩　即日起台灣限定通路開賣

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中衛推出全新的「牛仔酷」系列口罩，每一盒有五款丹寧風格口罩，自即日起開賣。

中衛2018年首度將丹寧牛仔元素融入醫療口罩，推出「丹寧牛仔口罩」，中性時髦又百搭， 2020年再度推出兒童版，近日推出全新「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，根據牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」與「車縫」等四種超酷的牛仔風格，加上原先熱賣的經典「丹寧牛仔」，一盒共五款。

成人款和兒童款同步推出，口罩外盒選用牛皮紙包裝盒，營造出牛仔粗曠美感，且外盒有一個特殊凹槽設計，不僅方便抓取，成人款與兒童款印刷圖騰也不同，種種細膩設計，大幅提升口罩迷的收藏樂趣。

五種款式包含，「刷淡牛仔」採用「經典丹寧牛仔」的原始紋理，刷淡後細緻的漸層變化顯得自然迷人，搭配天空藍及薰衣紫專利雙色編織柔軟耳帶；復古的「水洗牛仔紋」流露濃濃的懷舊復古風潮；藍色牛仔配橘色皮革「拼接牛仔」盡顯衝突美感；像鎖鏈一樣環環相扣的鎖鏈車縫，是牛仔褲中的經典車縫法，必須反摺牛仔褲腳才能看見；經典的「丹寧牛仔」，呈現原汁原味的牛仔布紋，沒有任何加工，保留最初的牛仔風味。

「牛仔酷JEANS COOL」親子口罩，每款5片共25片，售價350元。9/7中午12點開始於PChome、momo、博客來、Yahoo!、小三美日及媽咪愛等電商通路販售；另外實體通路則有屈臣氏、康是美、HOLA、丁丁、誠品、日藥本舖、松本清、Tomod's特美事、微風、台中分子藥局以及中衛販賣機(南港、汐止)。



(圖/中衛)