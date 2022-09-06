S2O 台灣潑水音樂祭消費爭議案　主辦方承諾9/8前公告處理方案

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）台北市法務局聯合跨單位調查「S2O Taiwan潑水音樂祭」退票風波，業者承諾將於8日前公告處理方案。

主辦單位斯邦奈於8月27日及28日舉辦S2O，於演出前一天大幅更改演出團隊名單，祭出買一送一方案但不讓消費者退票引發熱議，台北市政府法務局消保官5日聯合業者所在地高雄市政府消保官及文化部、行政院消保處、金管會、台北市政府文化局等中央及地方機關進行調查，要求主辦方遵守藝文表演票券定型化契約應記載事項規定辦理，提出處理方案。

經斯邦奈公司蔡姓負責人偕同律師到場說明表示，因票額等資料尚在進行統計中，承諾將於9月8日前於官網及臉書粉絲頁正式公告相關通案處理方案，消費者預購周邊商品部分則將依消保法通訊交易相關規定處理，並提供公司客服諮詢專線（07）341-6217。

文化部表示，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容之演出，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費，故針對未使用票券須全額退費且不得收取手續費。就本案業者是否違反上開規定，將再由主管機關續處。另文化部將再檢視業者辦理本次活動所提防疫計畫等相關文件，若有疑涉刑事詐欺情事，將向檢調機關告發，並適時對外說明。



北市府消保官表示，經統計8月26日至今（5）日，北市已受理相關消費爭議案463件，將由北市府文化局函請業者儘速處理，如業者9/8前公告之處理方案消費者仍認未獲妥處，建議刷卡付費之消費者可於活動結束後120日內，洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金方式購票者，則可向法院聲請核發支付命令(詳參司法院全球資訊網/業務綜覽/民事/支付命令，及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令)。

消費者如有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，台北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。消費者如欲提出申訴，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統向各縣市政府提出。