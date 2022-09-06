感受台灣布農族文化魅力！首場台東部落工作假期開跑　前進布谷拉夫部落一起kahutun

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台東部落工作假期今(2022)年首場以「一起kahutun布谷拉夫」（武陵部落）為題將於9月23日辦理，縣長饒慶鈴表示，工作假期是最貼近在地生活的度假方式，與在地部落族人協力共同完成部落一隅，用工作與生活的形式，感受互動的樂趣，砌出屬於今年最美好的回憶，即日起開放線上報名。

台東縣長饒慶鈴還說，「一起kahutun布谷拉夫部落工作假期」將於9月23日至26日辦理，也是武陵部落第二次舉辦，這次將帶給大家不同的部落體驗，除了讓志工參與部落據點旁圍牆砌石之外，還會帶領他們漫步鹿寮溪，用聽覺、味覺及觸覺，感受屬於布農族文化的魅力。

台東縣政府原住民處表示，kahutun是布農族語的「砌石」的意思，用不同角度的擺放，每塊石頭層層交疊，體現多元文化交織所激盪的感情與故事，成為這次工作假期中想傳達的核心價值。

原民處分享，在台九線357K彎進一條小路，兩旁高聳的綠蔭大道，水稻田並排連綿至山邊，來到了武陵（布谷拉夫）部落，擁有得天獨厚的地理環境，豐富的自然山林景觀及水源條件，部落青年積極培育傳統作物，利用種植、培育，重新拾回過去老人家的傳統種植智慧，與山林間的文化故事，透過體驗去推廣更健康、自然的飲食，並譜寫屬於他們的故事。

由台東縣政府原住民族行政處主辦的台東部落工作假期，首場武陵（布谷拉夫）部落工作假期已開放報名，原民處說，下一場次巴拉雅拜部落工作假期預計於10月14日至17日(共四天三夜)辦理，詳細情形請上台東部落工作假期官方網站或粉絲專頁查詢。

照片由台東縣政府提供

照片由台東縣政府提供