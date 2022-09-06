【建交43週年】台灣吐瓦魯簽公報鞏固邦誼 另簽2協定1備忘錄

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣與吐瓦魯建交43週年，吐瓦魯總理拿塔諾率團訪台，並於5日與我國簽訂台吐重申外交關係聯合公報、警政合作協定、海巡合作協定。

拿塔諾（Kausea Natano）與外交部長吳釗燮簽署「台吐重申外交關係聯合公報」，該國自1979年獨立後即與我國建交，該公報為台吐建交43周年立下歷史性紀念，彰顯兩國邦誼穩固深厚，意義非凡。 此外，拿塔諾也與內政部長徐國勇簽署「警政合作協定」，與海委會代理主任委員周美伍簽署「海巡合作協定」，建立兩國在警政與海巡的制度化合作關係。

吐瓦魯公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）則與國立中山大學校長鄭英耀簽署「台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，促進兩國在教育及海洋環境研究的交流。

中央社報導，「重申外交關係聯合公報」內容指出，今年台吐建交滿43周年，公報彰顯兩國邦誼鞏固，同時在全球各領域，台吐亦是緊密盟友，未來將持續就氣候變遷、嚴重特殊傳染性肺炎，及台灣參與聯合國與其專門會議、機制、活動等議題密切合作；兩國亦將致力確保吐瓦魯的永久國家地位，與既定領海基線不因氣候變遷受影響。

「警政合作協定」內容指出，跨國警政合作愈來愈重要，台灣位於東南亞地緣政治樞紐，台灣打擊犯罪累積的豐富經驗，可供吐瓦魯作為借鏡，雙方將建立制度化的警政合作，包括警政人員互訪、經驗交流、情資分享、合作偵辦等。

「海巡合作協定」指出，台吐同為海島國家，皆體認海巡發展與防治跨國海上犯罪的重要性，透過簽署協定，兩國將在人員互訪、訓練交流、海難救助、漁業執法及跨國合作打擊犯罪等方面，建立制度化合作，共同辦理海上救助與執法演訓，共同執行海上聯合巡航、犯罪情資交換等。

「台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」指出，氣候變遷調適是全球關注議題，海平面上升對地勢低窪的吐瓦魯是攸關生存的威脅，藉設立台吐海洋科學及工程研究中心，將經由科學研究蒐集各項海洋研究數據，評估海岸保護、減緩海岸侵蝕，以提升吐瓦魯面對氣候變遷的韌性。

外交部指出，簽署儀式結束後，吳釗燮在台北賓館設宴款待拿塔諾總理訪團，表達我國政府的熱烈歡迎。吳部長致詞表示，歡迎拿塔諾總理率領內閣要員應邀訪台，三年前曾赴吐瓦魯國出席第50屆「太平洋島國論壇」（PIF）年會，對吐國美麗的風土民情印象深刻；同時感謝吐國在國際場域不遺餘力地聲援台灣國際參與，特別是吐國外交部長柯飛（Simon Kofe）在本年6月聯合國海洋大會上，不畏中國威權打壓，以退會的具體行動表達吐國「絕不妥協」的立場，堅定展現與台灣站在一起的精神，讓台灣朝野及人民皆銘感於心。

吳釗燮強調，我國期待與吐瓦魯國在既有堅實雙邊關係基礎上，持續拓展更多元合作項目。



拿塔諾表示，過去兩年來因為COVID-19疫情，不便率團訪台，此行終於與吳部長親自面晤就雙邊關切議題深入交換意見，並對簽署協定極為欣慰。拿塔諾總理強調，吐瓦魯國與台灣秉持相互信任、尊重、共享民主自由價值，將共同因應近來地緣政治的挑戰，為下一代守護安全的家園，並承諾與台灣持續深化緊密的夥伴關係。

