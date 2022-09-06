公督盟提四項訴求　呼籲台灣立委主動揭露利害衝突資訊、接受民意監督

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）公民監督國會聯盟今(6)日以「利益衝突揭露，哪一政黨最抗拒？年底立委帶職參選，誰不願透明？」為題，舉辦記者會，並呼籲「立委主動揭露、接受民意監督」的訴求。

公督盟表示，立委對行政機關的影響力大，若為了家族與政商關係的請託關說，犧牲的不只是選民的託付，更會影響整體國家政策的制定與執行。目前台灣的《立法委員行為法》、《公職人員利益衝突迴避法》，並未強制要求揭露立委及家屬的利益衝突，甚至在2018年修法通過，開放公職人員與他們的關係人只要主動揭露身分關係，其所屬的企業團體就能大方取得政府標案，或是拿取補助。整體國家的反貪機制，完全建立在立委們的自律。然而立委們是否都能誠實揭露呢？

公督盟把國會評鑑做為推動國會改革的手段，從2014年立法院第八屆第四會期開始，在立委評鑑項目中陸續加入立委自律揭露的資訊要求，其中包含揭露他們與其關係人是否擔任營利或非營利事業決策角色，每月40萬的公費助理聘用資訊、遊說登記、出國考察費使用等資訊。

公督盟接著說，從一開始只有25位立委願意揭露，到第九屆起，進步到有70位立委揭露，直到這次第十屆第一到第三會期，都維持有80位立委願意主動參與評鑑，揭露公費助理聘用及兼職狀況等資訊，也樂於將所舉辦記者會、公聽會、座談會、協調會等資料彙整交公督盟，讓全民有機會檢視他們的政商脈絡與政治獻金、遊說之間是否有連動關係。然而自從去(2021)年下半年第四會期開始，揭露資訊的立委人數倒退只剩下62位，而今年的第五會期也只剩59位，也就是只剩五成的立委公開，這個比例遠遠不符社會的期待。

到底是哪些立委、哪些政黨在辜負選民的期待? 公督盟進一步說，這次第五會期，民眾黨、時代力量持續是全數委員揭露利害衝突資訊，執政的民進黨有77% 進行揭露，無黨籍有67%，而國民黨則是延續第四會期的作法，全體國民黨委員再度以拒絕配合公督盟評鑑的方式，隱蔽重要的利益衝突關係，使民眾無法得知這些資訊，拒絕民主的監督。

公督盟指出，今年有登記競選年底縣市長選舉的立委當中，沒有對外揭露利害衝突關係的立委包括：代表民進黨競選桃園市長的鄭運鵬、代表國民黨競選台北市長的蔣萬安，以及代表國民黨競選南投縣長的許淑華，這些立委作為民意代表，卻不盡本分接受民意監督，未來若選上成為縣市首長，要如何創建開放公開透明的團隊和政風？尤其本屆立委中，國、民兩黨共提出了十個《揭弊者保護法》的草案版本，目的是要透過保護揭發重大不法情事者來反制與預防貪腐。國民黨更在9月2日呼籲行政院盡快提出政院版，同時將此法案列為新會期的優先法案。

公督盟問，立委揭露利益衝突資訊也是反貪腐、建立廉政效能的關鍵，兩黨委員要不要以身作則、誠實揭露？國民黨團是否應該停止反民主的抵制行為？

公督盟提及，立法院在2021年同意跟進公督盟的資訊揭露版本，並推出「立法院立法委員之利益衝突資訊揭露表」、「立法院黨團辦公室成員（公費助理）之利益衝突資訊揭露表」官方版本，官網也已架設，因此期待委員們改為主動公開在立法院網站。

公督盟指出，該案雖然在立法院開放國會小組中獲得與會政黨代表同意，卻為何到現在還未通過實施？是否有哪個政黨或立委不樂見公開因而暗中抵制。

公督盟提出四點呼籲，第一、尚未揭露利害衝突資訊的立委，應在9月20日前儘速公開資訊，特別是參與縣市長選舉的候選人，更應樹立民主清廉政治的榜樣，否則選民應拒絕投給黑箱立委候選人；第二、立法院應依立院開放國會委員會決議，儘速實施立委上網揭露利害衝突資訊。第三、民眾可以在公督盟網站了解選區立委是否兼任營利與非營利事業職務，如發現目前沒有資料，可直接向選區立委訴求公開，或提供給公督盟彙整公開。第四、公督盟也將研擬推動《立法委員行為法》、《公職人員利益衝突迴避法》等修法工作，從法制面強制要求立法委員等公職人員主動提供相關利害衝突資訊。