笑歪！瘋狂動作喜劇《末日救世主》致敬《北斗神拳》　日本首週本土新片票房冠軍台灣搞笑上映

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）日本喜劇《 末日救世主》由伊藤英明、 西畑大吾等領銜主演，講述有一身功夫的末日戰士到大都市生活的搞笑故事。

瘋狂動作喜劇《 末日救世主》改編《重金搖滾雙面人》原著作者同名人氣漫畫，導演平野隆透露本片向《北斗神拳》致敬， 由伊藤英明、上白石萌歌、 西畑大吾、大貫勇輔、古田新太、山本耕史、 小澤征悅等人共同主演，本片透過一群為了拯救人類滅亡而誕生的「末日戰士」， 因為世界最後並未遭受毀滅，讓卸下拯救世界重擔的他們， 來到繁華又和平的東京，開始體驗「平凡人」的生活。

《 末日救世主》搞笑卻又感人的情節勇奪日本首週本土新片票房冠軍， 繼日前勇奪加拿大Fantasia奇幻影展 「最佳首部電影」肯定之後， 再獲比利時布魯塞爾奇幻影展青睞，入選該影展首次創辦的「 新興烏鴉」（Emerging Raven）競賽單元，影展方甚至將本片推崇為《愛情，不用翻譯 》（Lost in Translation）的搞笑版。

男主角伊藤將展現他充滿男子氣概的野性肉體美，不僅只穿牛仔背心， 讓胸肌、腹肌、臂肌一覽無遺，尤其那短到不能再短的小褲褲， 更是讓他健壯的腿部肌肉，透過大銀幕完美展現，笑稱自己明明已經是46歲大叔，居然還要「賣肉」，讓他感到非常驚訝，這也是他難得一見的搞笑演出，「 這是一部能讓疫情期間受苦的人，得以暫時逃離現實、 打從心底放聲大笑的作品。」

電影找來傑尼斯偶像團體「浪花男子」成員西畑大吾，詮釋即使軟弱 卻心地善良的大學生「入間啓太」，西畑大吾在《末日救世主》的角色，原本過著平凡生活， 卻邂逅從未看過、純真又充滿魅力的末日英雄「勝平」， 讓平凡無奇的他因此跟著改變。若只有勝平一個人也就算了， 不知從哪邊冒出來的大叔們，接二連三在自己的房裡住了下來， 還賴著不走。雖然他嘴上總是喊著要趕走他們， 其實心裡默默覺得這樣待在一起也不錯。

值得一提的是，配角陣容也是閃耀無比，由淺川梨奈飾演女主角的好友，展現出可靠的大姊姊姿態。 倉悠貴飾演西畑大吾的好友，擅長炒熱氣氛，無所畏懼。 岡崎體育飾演男主角勝平的情敵。 而由橋本潤與森永悠希分飾的警察前後輩， 也多次出現在末日戰士的對戰現場，成為必殺技「無戒殺風拳」 的解說員。此外，還有鈴木福飾演的不良國中生，以及搞笑團體「 摩天樓」成員安東尼與大東尼，飾演勒索路人的小混混。不勝枚舉、 接連不斷出現的演員群，也讓整部電影驚喜不斷，更加增色。



大貫勇輔飾演守護末日和平的末日戰士。(圖/采昌)



劇照。(圖/采昌)

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本片劇情描述好久以前的末日預言宣告世界將在1999 年毀滅。為了拯救人類滅亡危機，一位導師在小島上訓練弟子， 學習無人能敵的「無戒殺風拳」。然而時光飛逝，如今已經來到20 22年，世界依然還沒毀滅。等到不耐煩的導師決定閃人， 於是集結眾人宣告就地解散，徒留一幫傻眼的弟子們。 卸下拯救世界的重擔之後，勝平（伊藤英明飾演） 與同伴來到繁華又和平的東京。對他來說， 這裡五光十色的都市生活，一切都感到新鮮不已。 他先是幫助膽小懦弱的大學生啟太（西畑大吾飾演）， 之後更對女大學生山瀨春（上白石萌歌飾演）一見鍾情。 不過這位只知道拯救世界、卻完全沒有生活自理能力的男人， 在他無用的鐵拳之下，將會在東京遇到什麼令人哭笑不得的事情？ 他又能在一連串新鮮的初體驗中，享受他那遲來的青春， 並領悟到愛的真諦嗎？