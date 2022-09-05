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【更新】中國四川瀘定規模6.8強震•超過30人死亡 「整條路都在晃!」

➤統計顯示，四川瀘定、雅安等地今天(5日) 1小時內共發生7次2.8級以上地震：震度最強的是12時52分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59度，東經102.08度）發生6.8級地震，震源深度16公里。➤震央瀘定有2個酒店基本上全塌了。➤四川當局緊急調配共計3.2萬餘件的第一批救災物資緊急支援災區。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 22:42
圖/中國網路

圖/中國網路

更新時間: 2022-09-05 23:16

【更新】中國四川瀘定規模6.8強震•超過30人死亡 「整條路都在晃!」

【更新】中國四川瀘定規模6.8強震•超過30人死亡 「整條路都在晃!」以上為四川地震震央(中國稱「震中」)周邊城市示意圖 (四川日報）　

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國四川瀘定、雅安等地今天(5日) 發生多起地震。統計顯示，1小時內共發生7次2.8級以上地震：震度最強的是12時52分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59度，東經102.08度）發生6.8級地震，震源深度16公里。

接下來的六次地震發生在12时56分到13时28分之間, 震度依序為4.2级、3.1级、2.9级、2.8级、3.2级、以及2.9级。

中國媒體報導, 截至9月5日21时，地震造成甘孜州人员死亡已超过30人，多處交通、通訊、水、電中斷 ，救援工作持續進行。

有民眾在網路上po出一段行車記錄器錄下的地震瞬間，整條路都在劇烈搖晃(如上圖) ……中國媒體紅星新聞記者從磨西鎮當地居民處證實，事發地為磨西鎮貢嘎大道，該輛車從景區停車場往下走，途中突發地震，行車記錄儀記錄下驚險瞬間。

荔枝新聞報導稱, 9月5日瀘定地震發生後，震中 (台灣稱「震央」) 磨西鎮的通訊一度處於中斷狀態，直到下午7點才恢復。荔枝新聞聯繫到位於震中的長征酒店，工作人員告訴記者，有2個酒店它是直接基本上全塌了（下圖）。

央視網報導，地震發生後，四川省應急管理廳、省糧食和物資儲備局緊急調配中央、省級救災帳篷4400頂、棉被14000床、折疊床14000張，共計3.2萬餘件的第一批救災物資緊急支援災區，做好抗震救災和受災群眾轉移安置等保障工作。

【快訊】中國四川瀘定規模6.8強震•已知30人死亡 「整條路都在晃!」

【更新】中國四川瀘定規模6.8強震•超過30人死亡 「整條路都在晃!」

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