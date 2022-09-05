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英國保守黨黨魁將揭曉 特拉斯預計成第三位女首相

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 17:50
英國外相特拉斯（Liz Truss）預估將接替強生出任英國保守黨新黨魁，並成為英國第三位女首相。（圖／picture alliance)

英國外相特拉斯（Liz Truss）預估將接替強生出任英國保守黨新黨魁，並成為英國第三位女首相。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國保守黨新任黨魁將於倫敦時間5日12點30分（台北時間19點30分）揭曉，外界預測外相特拉斯將打敗前財相蘇納克成為英國第三位女首相，帶領英國面對能源價格飆升與生活成本危機等難題。

現任首相強生因「派對門」及黨鞭性醜聞等風波，最終被黨內逼宮於7月宣布辭去黨魁，看守內閣直至選出繼任者。經多輪淘汰，最終由全國約16萬黨員於2日投票，決定由外相特拉斯（Liz Truss）或前財相蘇納克（Rishi Sunak）接下當前重擔。

強生接棒人特拉斯若被任命，將成為保守黨自2015年大選以來第四任首相。英國當前面臨高達10.1%的通貨膨脹所引發的長期衰退，能源價格飆升，10月家庭平均水電費將暴增8成，達到3,549英鎊（約新台幣121,021元），預計2023年將升至6000英鎊（約新台幣204,600元），帶給國民個人財務沉重壓力。

特拉斯4日表示，若擔任首相，將立即採取行動解決生活成本危機，並在一週內提出處理能源價格與供應的問題的計畫。然而她拒絕透露計劃的相關細節，僅表示將使數百萬人放心過冬。

她在競選期間提出將通過取消增稅及削減部分可能助長通膨的稅種。而英國財政研究所（IFS) 上月對于新任首相是否有空間進行大規模、永久性減稅表示懷疑。

特拉斯面臨相當龐雜、昂貴的嚴峻的挑戰，反對派將當前局面歸咎於保守黨政府12年來的惡果，有人呼籲提前大選，而特拉斯並不打算遵循。

資深保守黨黨員戴維斯（David Davis）表示，擺在特拉斯面前的，是戰後首相中僅次1979年柴契爾夫人的艱鉅任務。

特拉斯表示，他將任命一個強而有力的內閣，而非外傳的「總統式」執政。
英國
保守黨
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特拉斯（Liz Truss）
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通膨
能源價格

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