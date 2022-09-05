南韓生育率僅高於香港　50年後全球人口預計增至103億人　南韓卻將跌到3千萬人？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今年全球人口為80億，預計2070年將增加至103億，然而南韓人口同期預計將從5,000萬人減少至3,000萬人，即使南北韓合併，似乎也難阻止朝鮮半島人口的下降，因南韓的的總生育率僅高於香港，為世界倒數第二。

根據韓聯社報導，據南韓國家統計廳5日所發布的「2021年未來人口預測反映的世界及南韓人口現況及前景」，今年世界人口為約79.7億人，預計2070年將持續增加至103億人。然而，南韓人口卻持續下滑。南韓今年總人口數為5,200萬人，直至2070年，預計將減少27%至3,800萬人，佔世界人口的比例將從今年的0.6%下降至0.4%。

即使南北韓統一，人口的減少也是不可避免的。南韓、北韓以及南北韓總和人口，預計分別於2020年、2033年、2028年達到最高峰後下降。直至2070年，南北韓總人口將從今年的7,800萬減少22%至6,100萬人，佔據世界的人口比重也將從1.0%降至0.6%。

關於世界人口，非洲58個國家中，包含剛果在內的53個國家人口將持續增加，預計將從今年的14.3億增加至32.1億人，增加的幅度將會是最大的。而亞洲、拉丁美洲及北美的人口也將增加1.1至1.2倍，僅歐洲的人口將從7.4億人減少至6.5億人。

今年全球人口最多的國家為中國，共14.3億，佔據世界的17.9%。至2070年，預計印度將達到16.9億，佔據世界的16.4%，成為人口最多的國家。而南韓人口排名將從今年的第29名下降至59名，南北韓總人口也將從第20名下降至第39名。直至2070年，世界人口成長率將從今年的0.83%減少至0.18%，南韓將從-0.23%減少至-1.24%，而北韓將從0.37%減少至-0.46%。

在世界人口增加的同時，影響南韓人口減少最大的原因為總和生育率（女人一生中生育的子女數）。2021年世界總和生育率為2.23名，非洲總生育率以4.31名佔據第一，其次為大洋洲的2.15名，亞洲1.94名，拉丁美洲1.86名，北美1.64名及歐洲1.48名。南韓今年的總生育率為0.81名，低於世界各大洲的平均水平，與其他國家相比，僅次於香港的0.75名，為世界倒數第二。

2021年世界總和生育率從1970年的4.83名下降了51.9%，而南韓的總和生育率則下降了82.2%，北韓的總和生育率亦從1970年的3.85名下降至2021年的1.81名。

然而，南韓的預期壽命（出生時的預期壽命）則高於世界平均水平。南韓2020年預期壽命為83.5歲，高於世界平均的72歲。大洋洲為79.5歲，北美洲為77.9歲，歐洲為77.7歲，亞洲為73.7歲，非洲為62.2歲，可見南韓預期壽命高於各大洲平均。