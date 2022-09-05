蟹正當食！9月9日野柳假日市集開幕限量百份福袋開搶

千呼萬喚的野柳假日活蟹市集將於9月9日中秋連假熱 鬧開市啦！每當萬里蟹產季開季後，由萬里區漁會產銷班經營， 於野柳漁港藍色公路候船亭（野柳安檢所旁） 販售來自捕蟹船主第一手萬里蟹，一路從9月9日至11月27日每 週假日及連假陪著愛蟹饕客們，開市當日下午2時還有100份2斤 399元活蟹福袋搶購活動，秋天，蟹正當食。

捕蟹船主與產銷班媽媽為了萬里蟹產季到來及歡慶中秋， 於野柳漁港藍色公路候船亭（野柳安檢所旁）下方舉辦開市活動， 之後也會在每週假日及國慶連假陪大家一起賞海品蟹，為慶祝開市， 產銷班將推出100份限量福袋，以活蟹2斤399元，近市價5折 販售給民眾享用，限量福袋將於當日下午1時開始開放排隊並發放號 碼牌，新北市政府漁業及漁港事業管理處籲請民眾提早到場排隊、注意防疫配戴口罩，下午2時將憑號碼牌 領取付款，現場購買福袋的民眾，還可招待原萃日式焙茶1瓶580 ML，感謝所有愛蟹人肯定萬里蟹。

漁業處表示，今年野柳假日活蟹市集將於9月9日上午9時正式開 始，持續到11月27日每例假日（含國定連假）的上午9時至下午 4時（天候不佳或賣完就會提早收工）， 來自第一手的萬里蟹就在假日活蟹市集， 有不少愛蟹人詢問如果要帶活蟹回家這段路途應該如何保存， 建議可先準備冰磚（包）或是購買便利商店的衛生冰塊包， 整包冰塊放到活蟹外袋與內袋的夾層保冰不加水即可， 不過建議不要長途運輸以免活蟹死亡變質， 亦可先請現場市集產銷班媽媽代為蒸煮以穩定品質，另外，今年度萬里蟹開始進入產季， 相關活動以及交通資訊都可以上萬里蟹官網或是相關臉書粉絲團查詢。

資料照。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

資料照。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)