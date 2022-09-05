侯市長視察校園自立午餐食材驗收及製備作業 安心、健康、高品質

新北市營養午餐食材驗收不馬虎，市長侯友宜於今( 5)日化身「食安市長」 親自到武林國小自立午餐廚房視察食材驗收及了解製備作業， 與營養師一同抽驗午餐食材， 通過驗收的食材才能順利進入到廚房製餐作業， 為學童午餐食安把關。

市長侯友宜表示，午餐是孩子在學校裡最重要的一餐， 要以最高標準驗收食材，重視食安的每個環節，新北「食」 材在哪裡、「安」全就到那裡。食材的來源及品質， 也是決定整體營養午餐好壞的重要關鍵，4+1安心蔬菜就是對營養 午餐食材堅持的承諾，此外食材不得為日本核災地區出口之產品、 豬肉萊克多巴胺「零檢出」、使用國產豬肉及其再製品等， 均已納入學校午餐契約。

2020年新北市啟動全國首創「食安智慧監控中心」， 要求團膳業者及校園自立午餐烹調過程，菜餚起鍋中心溫度須達85 度C確保澈底煮熟，且運用物聯網技術， 以智慧藍牙溫度計量測並上傳至監控雲端，達遠端監控， 全程嚴格把關，降低食安危害風險， 讓新北所有的孩子都能吃得安心、吃得健康。

武林國小校長莊見智指出，學校廚房自2019年開始供應本校及三多 國中，每日清晨食材到達學校時，學校都會進行自主檢核驗收， 並定期依照教育局配發的萊克多巴胺快篩檢驗試劑， 確保肉品皆為國產且不含萊劑，不讓問題食材進入學校營養午餐， 並響應中央三章一Q的政策，讓孩子吃得更好、更健康。

武林國小營養師李曼瑄表示，食材驗收要掌握食材新鮮、充足， 透過進貨清單進行物理檢查，包含外觀、重量、規格、三章一Q資料 、製造及有效日期、是否完整無破損、乾枯、褐變、氣味、 是否有生黏液、蔬果質地軟爛、全程保鮮等情形，進行逐項查驗。 驗收通過後的食材，正式進入午餐製備作業或庫房存放， 全程需依循嚴謹的GHP製餐作業規定，並記錄起鍋溫度、 配膳溫度及餐點到校時間，透過手機APP回傳資料至新北市食安智 慧監控中心，確保製餐、配膳及運送到校， 確實掌控必要的食安資訊。

教育局表示，新北市重視學童營養午餐食材安全， 將持續實施食安稽查三級管理，跨局處組成午餐品質聯合稽核小組， 每月1次稽查團膳業者、食材供應商及學校。實施營養午餐「4+1 安心蔬菜」，使午餐食材品質安心有保障，另於2019年啟動「 營養午餐美熱地-美味、熱騰騰、在地食材」計畫，目前已達成全市 157所學校食用自立午餐之目標，預計112學年度供應165校 ，讓本市半數以上學校都能享有自家廚房的美味午餐， 學童吃得健康，家長更安心。

新北校園食安影片連結：https://youtu.be/ uh_I6wj4FRc

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供