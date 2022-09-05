台北市立動物園中秋節感恩晚會　丹頂鶴寶寶名字票選活動齊開跑

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）台北市立動物園將於9月9日舉辦中秋節感恩晚會，將延長開放時間至晚間9時，將舉辦丹頂鶴寶寶名字票選活動。

「啾揪鶴中秋-99中秋節暨感恩晚會活動」將從9日傍晚4時開始，包含限量100組【柚燈大賞】刻柚燈活動，完成的柚燈作品只要交至大門廣場「柚燈收件處」參賽，就有機會帶走「吳剛鬼斧神工獎」、「嫦娥奔月藝術獎」及「俏皮玉兔獎」等獎品。

此外，精彩的舞台活動包括，親子律動體操、特技舞台劇演出、舞蹈表演及摸彩等，大門廣場同時進行【親子同樂園遊會】駐站解說互動遊戲，讓大家在遊憩之餘，也能更加了解保育野生動物的重要性。

9月9日台北市立動物園將延長開放至晚間9時，下午4時以後動物園星光票價一律30元，夜間延長開放的區域包括台灣動物區、兒童動物區、教育中心及無尾熊館，大貓熊館則開放參觀到傍晚6時10分。

台北市立動物園將在9月9日至16日舉辦新生丹頂鶴寶寶的命名活動，能透過實體或網路投票，凡參與投票都能參加抽獎。候選的名字分別是由2011年協助將「Big」和「Kika」運送來台定居的長榮航空提供的「哩鶴（台語：你好）」、2011年參與認養丹頂鶴的台灣佳能資訊提供的「佳鶴（台語：真好）」、日本北海道釧路市阿寒國際鶴類中心提供的「六花（雌）」或「大希（雄）」，以及台北市立動物園丹頂鶴照養團隊提供的「KANO」，象徵中日跨國的域外保育合作，共同努力建立域外保育的衛星族群。