台灣證交所：上週外資在集中市場賣超880.20億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/8/29~2022/9/2）外資在集中市場總買進金額為2,986.27億元，總賣出金額為3,866.47億元，賣超為880.20億元，另統計自2022年年初至9月2日止，外資總買進金額為12兆2,666.32億元，總賣出金額為13兆3,924.39億元，累計賣超為11,258.07億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆3,821.64億元新台幣，占全體上市股票市值的40.24%，較8月26日的19兆3,654.20億元新台幣，減少9,832.56億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進145,343千股，賣出113,704千股，買超31,639千股；第二名：群創：買進117,409千股，賣出99,474千股，買超17,935千股；第三名：宏達電：買進68,741千股，賣出54,604千股，買超14,137千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：新光金：買進52,394千股，賣出142,372千股，賣超89,978千股；第二名：中信金：買進77,376千股，賣出150,606千股，賣超73,230千股；第三名：國泰金：買進52,106千股，賣出123,955千股，賣超71,849千股。