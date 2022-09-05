台南大員皇冠假日酒店5周年慶 9月限定優惠多

台南大員皇冠假日酒店2017年9月27日正式開業，2022年正值5周年，一年一次只在九月的周年慶限定優惠即將登場，推出5大活動Give Me Five，分別是【精彩5比】創意短片募集有機會獲得5萬元大禮包、【歡慶鼓5】消費滿額抽免費住5天、【好友5讚】新加入LINE抽500元餐券、【與我為5】住宿優惠每房3,555元起、【食在5好】餐飲優惠最高5折起。整個9月都是歡慶酒店5周年慶，好玩、好拍、好吃、好住，更是好優惠，9月快來台南衝一波。

2022年9月歡慶台南大員皇冠假日酒店5歲生日，即日起提前暖身開跑【精彩5比】創意短片募集中，有機會獲得價值5萬元的大禮包，只要投稿以酒店住宿體驗或餐飲體驗之短片，或者運用創意、活潑的拍攝手法推廣安平旅遊，不限劇情片、紀錄片、微電影、動畫短片，投稿2至3分鐘以內的創意短片，凡投稿就可獲得參加獎500元餐飲抵用券，10月8日前將選出3支優選影片，有機會獲得景觀套房住宿券、豪華房河景陽臺平日住宿券、高級房平日住宿券，以及萬元以上的餐飲抵用券，徵稿時間至9月30日止，各方好手趕快來報名，將好禮抱回家。

歡慶酒店5周年推出五大活動優惠多，除了活動一【精彩5比】短片募集活動之外，從2022年9月1日至9月30日止，活動二【與我為5】住宿享優惠，住宿1晚(不含早餐)，IHG會員獨享優惠價3,555元起；住宿1晚(含早、晚餐)，優惠價$5,555元起；住宿2晚(含2日早餐)優惠價$7,755元起。以上專案須3天前訂房，如欲變更取消須於入住前7日通知，酒店依實際房況提供服務，享優悅會積分，價格需另加5%營業稅及10%服務費。恕不得與其他促銷方案同時使用，且不適用於5間或以上之團體預訂。訂房專線06-3911858。

活動三【食在5好】餐飲優惠適用於全館4家餐廳，包括元素、煉瓦、彩豐樓、289BAR，只要單筆消費滿1,500元起(不含服務費)，即可參加抽彩球機會，最高5折起，當日結帳前根據抽出彩球數字享其優惠折扣，須另加原餐價10%服務費。

活動四【歡慶鼓5】於酒店內單筆消費金額滿5,555元，就送1張摸彩券，滿11,110元送2張，以此類推，消費越多中獎機率越大，將於2022年10月3日公開抽出5位幸運得主，享有免費入住高級房5天(不含早餐)，限獲獎本人入住，且不能拆開分段使用，使用期限至2023年6月30日止。

活動五【好友5讚】加入台南大員皇冠假日酒店LINE好友，即刻送100元餐飲抵用券，並可以於9月27日酒店生日當日，參加LINE抽獎，只要留言寫下「祝福台南大員皇冠假日酒店5歲生日快樂」，有機會抽中500元餐飲抵用券，總計有5個名額，限時於2022年10月31日前可以於元素、煉瓦、彩豐樓、289吧，不分平假日單筆消費滿500元(不含服務費)，即可折抵使用。