台灣證交所宅在家學習網9月份推出各種股市資訊查詢

證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。9月份推出圖文並茂的股市資訊取得管道說明，更有最新力作股海大小事系列影片「資訊去哪兒找?」，另外，還有假投資真詐騙秘笈大公開及詐騙手法大解析，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增上市公司資訊、買賣交易資訊及推廣宣導資訊等取得管道說明。買賣股票要多看、多聽、多做功課，投資人如何取得正確股市資訊，相形之下就十分重要。除了證交所官網外，本次嚴選「公開資訊觀測站」、「公告快易查」、「財務比較e點通」、「公司治理中心」、「基本市況報導」、「投資人個人資料查詢系統」、「宅在家學習網」、「投資人知識網」、「WebPro 3.0影音傳播網」等，提供投資人於證交所官網及各相關資訊平台取得想要的資訊，還有投資人服務電話專線（02）2792-8188，由專人答覆上市證券及買賣交易等相關問題。

網站月月更新內容，還有即時的市場交易制度修訂，有「自2022年9月26日起，處置、分盤交易等有價證券，實施資訊揭露與價格穩定配套措施」，「2022年12月19日起，盤中零股撮合間隔時間，縮短為每1分鐘集合競價撮合」及「創新板規定，調整法人及自然人之”合格投資人”符合條件」等，讓投資人能第一手掌握證券相關資訊。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂。該期「電影院」單元，呼應哈燒股識「圖書館」單元，精心製作「股海大小事-資訊去哪兒找?」影片，以角色扮演遊戲中非玩家控制角色（NPC）與故事主角互動，將每一個資訊平台設計成主角欲拜訪的商店，藉由生動有趣的動畫，逐一介紹各項資訊取得管道的重點及特色，內容豐富而實用。

「地雷區」單元，該期新推出假投資真詐騙秘笈大公開，及詐騙手法大解析說明。證交所提醒投資大眾，近期投資詐騙手法多元，投資人應審慎判斷投資訊息真實性，才能有效保護自己的權益和財產，若發現有冒名或自身遭受詐騙，可檢具相關具體事證，致電警政署165反詐騙專線，向司法檢調機關提出檢舉，金管會也設置「受理民眾檢舉與陳情」專區，受理民眾檢舉與陳情後，轉請檢調單位查辦。

「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現，此次特別邀請證期局局長，錄製「振山局長投資叮嚀-投資想賺錢 先掌控風險！」宣導影片，內容提醒年輕人投資理財應注意風險控管，並防範金融投資詐騙。同時，攜手財訊共同拍攝「一次看懂三大投資入門工具-ETF、定期定額、盤中零股交易」理財影片，內容說明指數股票型基金（ETF）、定期定額投資及盤中零股交易等理財心法，及宣導投資人應留意詐騙三態樣，慎防投資詐騙。

另外，宅在家學習網為精益求精，優化新增會員專區，全新上架會員訂閱功能，並同步推出「宅在家學習網會員訂閱抽好禮」活動，搭配每月發送電子報之訂閱制度，於每月更新內容同步發送更新資訊予廣大訂閱者，讓投資大眾不僅可輕鬆掌握淺顯易懂的證券金融知識，還有九次中獎機會。本月會員人數第一階段達標，中獎名單已公布於宅在家學習網。

證交所為落實金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，自去（2021）年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾16.9萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出ETF類型介紹；「地雷區」單元規劃推出防範詐騙的五種套路、構成內線交易的五大要件等說明；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閲讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網(https://shl.twse.com.tw/)是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。