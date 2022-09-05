台南大員皇冠假日酒店9-10月【柚見好滋味】

每年到了八月至十月期間，台南柚香陣陣最對時，柚子從文旦、西施柚、紅柚到大白柚等，台南是柚子的盛產地，品質更是有口皆碑。為了推廣臺南在地優質友善栽種的農產品，台南大員皇冠假日酒店特別與臺南市農業局合作，選用產地直送的新鮮柚子入饌，由彩豐樓主廚袁東海以及點心主廚劉靖晟研發多道創意料理與甜點，自2022年9月1日至10月31日期間推出「柚見好滋味」主題料理，分別有彩豐樓的「柚香涼拌宜蘭鴨賞、柚汁黃金子排、柚香鮮魚捲、鮮柚楊枝甘露」、以及289吧的「蜜香柚子晶凍慕斯、柚香抹茶慕斯、香柚蜂蜜麵包」，單價從120元至1,200元之間，每一道別具特色與風味，吸引藝人吳宗憲聞香前來品嘗與拍攝節目、臺南市觀光旅遊局長郭貞慧也真情推薦，邀請大家來臺南買文旦，千萬不能錯過品嘗柚子料理喔！

以行動支持在地農民，台南大員皇冠假日酒店選用麻豆盛產的柚子作為桌上佳餚，柚子果肉飽滿多汁，入菜風味酸甜清爽，做成麵包、甜點獨特的香氣更是無法取代。尤其8-10月期間不同品種的柚子別具風味，於2022年9月1日起至2022年10月31日推出「柚見好滋味」主題料理，主廚大展廚藝巧手與創意。獲獎無數的彩豐樓中餐廳由冠軍主廚袁東海研發「柚香涼拌宜蘭鴨賞」將柚子果肉與煙燻宜蘭鴨賞結合，鴨肉肉質香氣與Q彈很受國人喜愛。鴨肉經過煙燻屬於較重口味，正好可與柚子巧妙調和，混合柚香、壽司醋的米香，帶來鹹、甜、微酸的口味，奇妙地讓鴨賞變得更順口，冰鎮的洋蔥絲增加鮮脆口感，配上多汁飽滿的果肉，讓柚子意外地成為與鴨賞並列的主角，保證讓人一口接一口。「柚汁黃金子排」的研發靈感來自粵式老菜「生炒排骨」，特別取用有嚼勁的豬小排，醃製、裹粉炸到外脆內嫩，再與柚子汁、塊狀果肉一起拌炒，肉酥嫩鹹香，加上清新酸甜滋味，十足解膩。「柚香鮮魚捲」是十足的手工菜，源自粵式經典菜「碧綠鱖魚捲」，可依客人喜好選用龍虎斑或者紅條魚，以精準細膩的刀工將魚肉切成薄片，包入蜜漬柚皮、香菇、芹菜、紅蘿蔔等成為魚捲，將簡單清蒸之後再放上蜜漬柚皮，不僅有畫龍點睛的點綴效果，一起食用口感鮮甜、層次豐富，因工序複雜須提前1天預訂。粵式高人氣甜點就屬「鮮柚楊枝甘露」，除了有大家熟知的芒果汁當底，還有芒果粒、哈密瓜、西米露，袁主廚加入的芒果爆爆豆，一口咬下有啵啵氣泡般的驚喜口感，再加上新鮮柚子，多汁飽滿果肉讓口感再升級！

曾擔任前總統馬英九先生國宴的甜點主廚劉靖晟，抑是國內外獲獎無數的金牌主廚，，這次以法式甜點與柚子來一場美好的相遇，推出「蜜香柚子晶凍慕斯」單一顆的製作工序就需要約2天時間，表面晶亮圓弧的果凍體內含有白柚果肉，以日本柚子汁增添柚子的酸氣，往下走是柚子慕斯綿密的口感，中間的鳩康地蛋糕濕潤又帶著杏仁香氣好像一道分隔線，再往下就是濃香的蜂蜜奶餡，奶餡包覆著另一塊晶凍彷彿蕊心，用Q彈口感的費南雪蛋糕承托著。外部用花冠一般的巧克力底座包圍著，最外層再以白巧克力做成立體花萼狀的呈現，像似朵含苞待放白柚花似的精采美麗登場。夢幻系甜點融合了視覺、嗅覺與味覺的多感官饗宴，讓人驚豔連連。「柚香抹茶慕斯」將柚子凍為中心，疊加抹茶奶餡，底部以抹茶蛋糕為基底，上面再包覆柚香慕斯，橙黃愛心形狀以綠色小葉片妝點，捧在掌心、相當討喜，必定成為網美入鏡必拍。還有「香柚蜂蜜麵包」將柚皮切丁，川燙後以蜂蜜與柚子酒浸泡3天，去除苦澀的同時也充分蜜漬了柚皮丁，混合在麵包體中帶來果皮顆粒的口感，再拌入低溫培養了14天以上、天天餵養的老麵發酵的麵團之中，軟歐法口感外脆內軟，吃得到小熊維尼最愛的蜂蜜香氣，跟自製柚肉果乾，飽足又帶給人秋意豐收的幸福感。