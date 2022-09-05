裸賣正夯！淨毒五郎榮獲「B型企業」認證　全台灣15間裸購據點　一起無包裝愛地球

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2015年成立的MIT自有品牌「淨毒五郎 Chef Clean」以環保、安全、有效三大原則開發植物性清潔洗劑，取代市面上的石化提煉清潔成分，2021年還成為台灣第一間居家清潔用品品牌「B型企業認證」的殊榮，為了落實和實踐對地球友善和社會的永續價值，今年更邀請理念相同的藝人大霈（李霈瑜）擔任「淨毒五郎潔淨循環大使」一同推廣無包裝、裸賣團購化。

友善環境人體與良好效力 三大理念改變地球

根據環保署指出，台灣90%以上的人都對塵蟎有過敏反應，淨毒五郎獲得SNQ國家品質認證標章的熱銷產品「衣物驅蟎噴霧」，不只從源頭改善台灣現代人過敏嚴重的問題，製造過程更支持無動物實驗、產品瓶身也以100%再生塑料製成。

淨毒五郎旗下的熱賣商品「蔬果清潔劑」更是很多媽媽的心頭好，不但能清洗掉脂溶性農藥，也能在製作寶寶副食品上多一份安心，替家人把關。

淨毒五郎長期以友善環境、友善人體及良好效力的三大理念，開發天然植萃成分的環保洗劑系列產品，創辦人鄭伊伶以一股阿甘精神，堅持在生活中的每一個選擇，都能為環境帶來正面影響。

堅持植物原料終獲肯定 啟動潔淨循環計畫

提倡全球企業以成為「對世界最好的企業」為目標的美國非營利組織「B型實驗室」，成立於2006年，是一家第三方認證「B型企業」機構；目前全球約有5,500家B型企業，台灣僅有34家。淨毒五郎以堅持純植物原料、不添加石化、化學環境用藥等理念製造產品，也努力推行無包裝、裸賣補充站據點，讓消費者可自備容器至店內分裝消費，進而實踐減塑理念，迄今已有15間裸購友善據點。

所謂的裸賣販售指的是讓消費者可自備容器至店內分裝消費，進而實踐減塑理念，淨毒五郎建議消費者，將自備的容器事先清洗後並完全晾乾，因為當瓶內有殘留水的話，易孳生細菌，因此若清洗的流程記得晾乾 就會蠻安全的。

另外，若到府服務的話 ，淨毒五郎會提供抗菌液酒精消毒 將孳生細菌的風險降到最低。

淨毒五郎於2021年成為台灣第一間居家清潔用品品牌「B型企業認證」的殊榮，創辦人鄭伊伶表示，透過加入B型企業認證，能與全球的企業夥伴透過商業的影響力，創造對地球更友善的環境，實踐社會的永續價值。

相信「重複使用就是永續力量」的鄭伊伶，除了與藝人大霈所創辦的 「piotopia 手工皂品牌」聯名合作，一同攜手推出獨家限定的裸裝聯名商品「玫瑰森林 衣物手洗精」與「玫瑰森林 除臭噴霧」，淨毒五郎也以唯一的清潔用品品牌，進駐李霈瑜成立的「halo halo! 愛地球選物集品店」。

淨毒五郎更計劃在今年2022年11月啟動「潔淨循環計畫」，並邀請大霈擔任「淨毒五郎潔淨循環大使」，推廣無包裝、裸賣團購化，主動走入各大企業、社區，提供專人到站服務，落實「處處皆能無包裝 企業永續ESG」。

只要透過一個轉念，就可為地球減塑、匯聚無限力量淨毒五郎一年約銷售6噸清潔劑，透過無包裝、裸賣販售一年可節省出818公斤新塑膠，創造對地球友善的循環。鄭伊伶希望能號召更多社會企業與協會的參與，共同合作成立無包裝補充站，一起為改善地球環境盡心力。

她更將帶領淨毒五郎持續各種社區公益、環保內化等行動，發揮對世界最好的B型影響力！想了解更多如何環保愛地球「潔淨循環計畫」，請上淨毒五郎官網。