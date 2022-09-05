Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台灣虎頭埤風景區：中秋連假遊台南　名字有「秋」或「露」可免費入園

台南市長黃偉哲：國曆9月7日、太陽過黃經一六五度、夜涼水氣會凝結成露，此時夜間下降的露水特別豐沛、一顆顆白晶晶的水珠、附在農作物上面，所以先人把這節氣稱作「白露」，代表早晚開始有涼意了。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 15:46
照片載自虎頭埤風景區臉書

照片載自虎頭埤風景區臉書

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年24節氣裡的「白露」距離「中秋」只有三天，南瀛八景之首的虎頭埤，素來有「虎埤泛月」美稱，今年推出中秋連假期間，名字中有「秋」、「露」任一字的遊客，本人享免費入園。

台南市長黃偉哲表示，國曆9月7日、太陽過黃經一六五度、夜涼水氣會凝結成露，此時夜間下降的露水特別豐沛、一顆顆白晶晶的水珠、附在農作物上面，所以先人把這節氣稱作「白露」，代表早晚開始有涼意了。

黃偉哲還說，在這秋高氣爽微微涼意的時節，可以好好把握中秋連假，安排至台南私房景點賞月，包括虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、鹽水月津港、南科迎曦湖、林默娘公園、新營天鵝湖、關子嶺碧雲寺、黃金海岸、觀夕平台等。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南是最適合秋遊的好景點，今年虎頭埤風景區推出中秋連假（自9月9日至11日）凡是名字中有「秋」、「露」任一字的遊客，本人享免費入園。

郭貞慧指出，國際級美食評鑑《米其林指南》今（2022）年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27間美食店家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，總共44間餐廳店家獲得肯定，是今年新入選餐廳總數最多的城市。

另外，台南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所辦理2022「振興玩虎埤 拍照拿獎金」攝影比賽，以虎頭埤風景區內自然景觀、歷史人文、遊憩活動為主題，用相機記錄虎頭埤的山光水色，用影像傳遞一個個的精采故事，採邊玩邊拍方式，不分組參加，只要在2022年10月31日止徵稿(郵戳為憑)繳交作品就能參加比賽，預計徵選出23張精選作品，最高獎金1萬元。

台灣虎頭埤風景區：中秋連假遊台南　名字有「秋」或「露」可免費入園

△虎頭埤風景區。(照片由台南市政府提供)
台南
白露
中秋
南瀛八景
虎頭埤

相關新聞

農委會台灣蘭花生物科技園區揭牌　預告2024年世界蘭展在台南舉辦
農委會台灣蘭花生物科技園區揭牌　預告2024年世界蘭展在台南舉辦
2022/09/01 09:48
炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景
炫光元宇宙世界在嘉義！中秋節別錯過「2022光織影舞」流光水月美景
2022/08/31 18:35
台灣各級學校陸續開學、中秋連假將至•傳播風險上升　第二批採購輝瑞疫苗•優先提供青少年
台灣各級學校陸續開學、中秋連假將至•傳播風險上升　第二批採購輝瑞疫苗•優先提供青少年
2022/08/29 16:26
台灣8/29新增155例Omicron亞型變異株個案　分別為94本土61例境外
台灣8/29新增155例Omicron亞型變異株個案　分別為94本土61例境外
2022/08/29 14:24
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
2022/08/29 10:35

更新時間 : 2022-09-05 16:41 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣9月3日新增32,529例新冠肺炎本土確診、42例死
台灣9月3日新增32,529例新冠肺炎本土確診、42例死
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點