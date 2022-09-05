台灣虎頭埤風景區：中秋連假遊台南　名字有「秋」或「露」可免費入園

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年24節氣裡的「白露」距離「中秋」只有三天，南瀛八景之首的虎頭埤，素來有「虎埤泛月」美稱，今年推出中秋連假期間，名字中有「秋」、「露」任一字的遊客，本人享免費入園。

台南市長黃偉哲表示，國曆9月7日、太陽過黃經一六五度、夜涼水氣會凝結成露，此時夜間下降的露水特別豐沛、一顆顆白晶晶的水珠、附在農作物上面，所以先人把這節氣稱作「白露」，代表早晚開始有涼意了。

黃偉哲還說，在這秋高氣爽微微涼意的時節，可以好好把握中秋連假，安排至台南私房景點賞月，包括虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、鹽水月津港、南科迎曦湖、林默娘公園、新營天鵝湖、關子嶺碧雲寺、黃金海岸、觀夕平台等。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南是最適合秋遊的好景點，今年虎頭埤風景區推出中秋連假（自9月9日至11日）凡是名字中有「秋」、「露」任一字的遊客，本人享免費入園。

郭貞慧指出，國際級美食評鑑《米其林指南》今（2022）年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27間美食店家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，總共44間餐廳店家獲得肯定，是今年新入選餐廳總數最多的城市。

另外，台南市政府觀光旅遊局虎頭埤風景區管理所辦理2022「振興玩虎埤 拍照拿獎金」攝影比賽，以虎頭埤風景區內自然景觀、歷史人文、遊憩活動為主題，用相機記錄虎頭埤的山光水色，用影像傳遞一個個的精采故事，採邊玩邊拍方式，不分組參加，只要在2022年10月31日止徵稿(郵戳為憑)繳交作品就能參加比賽，預計徵選出23張精選作品，最高獎金1萬元。

△虎頭埤風景區。(照片由台南市政府提供)