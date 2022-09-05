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中天硬起來提告妨礙名譽！曹興誠：將反告誣告求償50億加強台灣國防

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 15:44
曹興誠批中天電視為「匪台」遭按鈴控告。

曹興誠批中天電視為「匪台」遭按鈴控告。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）聯電創辦人曹興誠1日舉行記者會，槓上中天新聞怒稱其為「匪台」，中天電視董事長廖麗生於今（5）日前往台北地檢署按鈴控告曹興誠妨礙名譽，求償5億元。

綜合媒體報導，曹興誠9月1日召開的記者會上，宣布恢復中華民國籍，並出資10億贊助台灣全民國防，然而，中天記者林宸佑提問時，他當眾怒稱中天電視是「匪台」，還嗆聲「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間？」此舉惹怒新聞台決定提告。

廖麗生表示，曹興誠公然誹謗與侮辱他人的言行，不只侵害中天電視的名譽，更損及全台所有父母師長對子女的教育，踐踏台灣固有且善良端正的禮義廉恥，藐視言論自由，玷汙了台灣的自由民主價值。

廖麗生強調，無論將來判賠金額所得全數成立基金，襄助全台各學校重建台灣日漸衰敗的「禮義廉恥」、「尊重民主」之價值。

林宸佑說明，他僅是一名記者，提問是職責，而當日所提出的「清零政策」是全台民眾都想知道的問題，曹興誠就算不回答，也不該以公然侮辱及誹謗的方式逃避民眾的質疑。為了維護媒體第四權和新聞人的尊嚴，最終決定提出妨礙名譽告訴。

對此，曹興誠發表聲明回應，他會反告，要求中天賠償50億，並捐出用以加強國防。

曹興誠聲明：

聽說中天告我了。
以下是我的聲明：媒體告個人，荒唐至極！媒體覺得什麼人發言不當，你在媒體上澄清或反駁即可。濫用司法資源意圖限制個人發言自由，這是霸凌，也是媒體之恥。希望司法單位拒絕受理這種藉司法來擾民的惡劣行為。中天此舉，顯屬誣告，待其敗訴後，我會反告，要求中天賠償50億，並捐出用以加強國防。
曹興誠
中天

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更新時間 : 2022-09-05 16:40 GMT+08:00

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