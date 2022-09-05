台灣首例BA.4重複感染　北部男2個月內接連確診BA.2和BA.4

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布新增84例Omicron亞型變異株確定病例，分別為51例本土個案及33例境外移入，分別為51例本土個案及33例境外移入，其中包含本土首例BA.4重複感染個案。

指揮中心指出，今日新增之Omicron亞型變異株本土個案，為50例BA.5及1例BA.4。其中BA.5個案占上週所有已定序之132例的37.9%，與上週的4成差不多。

本土50例BA.5個案為24名男性、26名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部35例、中部8例、南部5例、東部2例，確診日介於今(2022)年8月15日至8月26日。

另有1例BA.4本土個案為北部40多歲男性，也視本土首例重複感染之BA.4個案。個案於6月27日第一次確診，8月22日出現發燒、喉嚨和肌肉痛，23日就醫快篩陽性，經過PCR檢驗陽性、Ct值為19.3，符合重複感染之定義，另外，個案後續定序出BA.4，為首例重複感染的BA.4個案。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出1株BA.4、32株BA.5，個案分別為24例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於8月11日至8月27日。其中檢出BA.4個案自越南(1例)；BA.5個案分別自美國(5例)，越南(6例)，印尼、新加坡、英國、泰國、韓國及菲律賓(各2例)，瑞典、匈牙利、愛爾蘭、馬來西亞、瑞士、印度、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞及比利時(各1例)移入。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為81例、BA.5為694例、BA.2.75為10例、另累計236例BA.5、4例BA.4本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。



指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年8月31日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比為78%，另BA.4變異株佔比約為6%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1、BA.5.2及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。

依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。



指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。



指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。