前蘇聯領袖戈巴契夫曾大讚台灣民主 多年前訪台晚宴「最輕鬆的一夜」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）和平結束冷戰、卻眼睜睜看著蘇聯解體的蘇聯前領袖戈巴契夫，儘管在國內外評價褒貶不一，仍被譽為20世紀下半葉最重要世界領袖之一。前民進黨立委、台灣研究基金會（台研會）黃煌雄，曾與他有過數次會面，從他的記述中，可一窺戈巴契夫的親和，以及他對台灣的體察和建言。

今年78歲的黃煌雄，曾於1993年9月，以立委身分與立院國防委員會訪團赴莫斯科訪問，並拜會前蘇聯總統戈巴契夫。根據黃煌雄，該會議雖象徵意義居多，卻是戈巴契夫首次與台灣國會訪團會晤，也促成了一年後其訪台之旅。

戈巴契夫致力改革，積極改善與西方關係，揚棄社會主義制度，並於1990年3月15日至1991年12月25日期間，成了蘇聯第一位、也是最後一位總統。當年由蘇共發動的八月政變，雖僅三天，卻使他失去實權，也加速了蘇聯瓦解，權力落入時任俄國總統葉爾欽之手，戈巴契夫只好黯然下台，12月宣布辭職。

黃煌雄表示，會晤雖僅一小時，氣氛可是相當熱絡。對於這位曾歷權力鬥爭，登上克里姆林宮之首，後卻功敗垂成讓出權位的蘇聯前領袖，竟能怡然展現風趣、體貼與謙遜，實令人印象深刻。當訪團向他請益時，他謙稱自己現在只是「平民」，而訪團成員是「官」，他願意聽聽大家的意見。

當時戈巴契夫的「新思維」中，以中國為中心，卻缺乏對台灣的論述。訪團問及他對台灣的地位有何看法，戈巴契夫直截了當地回覆，將親自訪問台灣作為他對台灣的關切與重視，相約一年內成行。

1994年3月，戈巴契夫果然說到做到，進行了五天的台灣訪問。黃煌雄表示，當時他傾盡台研會之力，要在三個小時的晚宴中，讓戈巴契夫對台灣有更深的認識，並贈其象徵台灣精神的水牛。戈巴契夫難得在晚宴中歡唱俄羅斯民謠，據其秘書所述，那是他出國訪問中，「最輕鬆的一夜」。

黃煌雄1996年再度赴俄羅斯，觀察總統大選，並向戈巴契夫致意。戈巴契夫對1994年訪台之旅念念不忘，難忘熱情的台灣人民，難忘妻子常提到的台北菜市場趣事，他同時也對中共對台軍演表達關切。（註：台灣1996年進行首次總統直選，中共欲以武力威懾干預選情。）

黃煌雄問戈巴契夫，對台灣在國際上遭受的不公平待遇，有何建言？戈巴契夫回應，歷史的進程時慢時快，有其一定的軌道。台灣必須保持耐性，一面改善人民的生活，一面改善兩岸的關係。「台灣人民已有了民主，在民主的環境下，台灣人民將可在政治經濟發展上取得新的成就，進而對世界歷史作出貢獻。」



台研會創辦人黃煌雄曾向前蘇聯領袖戈巴契夫請益，在莫斯科與台北見面歡（圖／台研會）