國圖南部分館動土！預計2025年完工啟用　擬成為南台灣唯一國家級書館

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）南台灣唯一國家級圖書館「國圖南部分館暨國家聯合典藏中心」今(5)日舉行工程動土典禮，建設經費預算總金額超過新台幣50億元，預計在2025年底完工啟用，屆時將為文化之都台南再添一重要建設。黃偉哲期盼工程順利啟動，並能如期如質完工，帶給南部民眾更好的閱聽與知識環境。

台南市長黃偉哲表示，「國圖南部分館」的動土是台南大新營地區的大盛事，從2017年時任行政院長林全宣布國家圖書館分館將座落在台南新營至今，已經過了5年，歷經多方努力，終於讓工程順利動土，令人相當振奮，不但成就了溪北地區的一件重大建設，更實現了台南均衡發展的許諾。

黃偉哲指出，國家圖書館南部分館座落的新營地區，是台南長久以來重要的文教城市之一，而為了配合國圖南部分館啟用，南市府也將規劃大眾運輸路線，串聯大學、南科、嘉義高鐵站、故宮南院及岸內糖廠等地，讓國圖南部分館能夠服務更多服務更多中南部的研究者與民眾。

教育部長潘文忠也感謝南市府，無償提供5點多公頃的建築用地，讓國家圖書館南部分館能順利座落在新營人文薈萃的區域，未來「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」不僅能成為服務在地民眾的公共圖書館，更是全台學術知識典藏的重要建設。

台南市政府表示，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」建設經費預算總金額超過新台幣50億元、施工費高達34億4,832萬元，預計在2025年底完工啟用，為地下1層、地上5層的建築物，包含國家聯合典藏中心和國家圖書館南部分館兩幢主要館舍建築，還有庭園休憩、會議、展覽、餐飲及停車場等公共空間，更是南台灣唯一國家級書館，未來將成為圖書資訊發展與圖書館服務的創新育成中心。