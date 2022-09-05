吐瓦魯總理受軍禮迎接 重申堅守台吐邦誼

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）吐瓦魯國總理拿塔諾今（５）日上午前往總統府晉見總統蔡英文，受隆重軍禮迎接，並與蔡英文、總統賴清德會晤。拿塔諾吐瓦魯會持續為台發聲，堅守長久的邦誼。台吐兩國今日下午將簽署外交關係聯合公報、海巡合作協定、警政合作協定。

建交43週年 蔡英文軍禮相迎

台灣與吐瓦魯適逢建交43週年，今日總統蔡英文以軍禮歡迎拿塔諾（Kausea Natano），在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，蔡英文與拿塔諾分別致詞。

蔡英文表示，吐瓦魯是所有太平洋友邦中第一個和台灣建交的國家，也是和台灣培養出極度堅定情誼的國家。

蔡英文回憶，曾經在2017年訪問吐瓦魯，實地了解兩國合作成果，台灣與吐瓦魯在各領域合作密切，並且成果豐碩。她並特別感謝拿塔諾以及吐瓦魯政府及人民持續在國際場域為台灣仗義執言，呼籲各界重視台灣國際參與的權利。

蔡英文提及，包括在聯合國大會、世界衛生大會或者是聯合國氣候變化綱要公約締約方大會等場域，吐瓦魯都積極展現對台灣的堅定支持，她要代表所有的台灣人民誠摯感謝這份珍貴的情誼。

她說指出，這次拿塔諾遠道率團來訪，將會針對國際局勢以及兩國共同關切的事項交換意見，並且討論如何深化兩國合作關係；她希望台灣與吐瓦魯兩國邦誼永固，攜手共好。

隨後致詞的拿塔諾表示，兩國自1979年建交以來，一直維持鞏固邦誼，過去43年來展現出兩國長久且真摯的夥伴情誼。

拿塔諾指出，兩國有許多共同之處，包括文化、傳統以及共同價值，這些鞏固彼此邦誼，此外，台灣原住民與吐瓦魯共享了許多傳統價值、標準以及習俗。

拿塔諾強調，在這個充滿混亂、地緣戰略挑戰的時候，吐瓦魯會持續堅守與中華民國台灣長久並忠誠的邦誼，因為兩國外交關係的基石是在於民主、信任、人權以及個人自由的共享價值。

拿塔諾說，他要誠摯感謝台灣一直以來給予吐瓦魯的支持以及雙邊合作，蔡總統以卓越的領導力，不斷支持吐瓦魯，幫助吐瓦魯度過前所未有的內外挑戰，他和訪團也期待在接下來幾天，與台灣政府高層會面，一起討論如何深化兩國合作。

府內雙邊會晤 吐國總理重申與台灣站在一起

蔡英文偕同副總統賴清德，與拿塔諾總理伉儷在總統府內舉行雙邊會晤。總統感謝吐瓦魯國對台灣的堅定支持，並盼攜手面對氣候變遷的挑戰。未來，兩國一定會秉持互惠互利的精神，繼續開創更多合作計畫，為兩國人民帶來更大的福利。

蔡英文提到，今年是台灣與吐瓦魯建交43年，兩國不但共享民主自由，法治、人權等重要核心價值，也在農業技術、人才培育、潔淨能源以及公衛醫療等領域，持續深化合作關係。

蔡英文也特別指出，自從疫情以來，台灣與所有太平洋友邦緊密攜手合作、對抗疫情。吐瓦魯在拿塔諾卓越領導以及所有內閣團隊努力之下，至今維持本土零確診，是太平洋島國防疫的重要典範，非常值得大家學習。

蔡英文感謝吐瓦魯在國際場合挺台，她特別感謝吐瓦魯外交部長柯飛在今年聯合國海洋大會，以絕不妥協的立場，面對中國蠻橫打壓，再度展現吐瓦魯對台灣堅定捍衛支持。

這次拿塔諾來台訪問期間，兩國將簽署重申外交關係聯合公報、海巡合作協定、警政合作協定，蔡英文相信，透過這些合作協定，能夠進一步推動兩國在海巡、警政領域的合作，共同維護印太區域和平、繁榮及穩定。

拿塔諾表示，過去43年以來，吐瓦魯最堅信、奉行的價值是信任，也因此，兩國外交關係裡面，吐瓦魯視中華民國台灣為一個誠信並且遵守承諾的夥伴，吐瓦魯政府會持續擁護兩國的共享價值，並在國際場域為台灣發聲，一起捍衛民主、法治、和平等原則。

他說，在世界情勢面對自然以及人為危機重重的時候，他要再次重申，吐瓦魯是中華民國台灣的朋友，俗話說「患難見真情」，他要重申吐瓦魯政府與人民對台灣的保證，無論是安逸、憂患，吐瓦魯都會與中華民國台灣站在一起。

拿塔諾指出，兩國之間的友誼向來堅定強健，兩國的雙邊關係確實十分獨特，因為兩國都相信誠信原則，這也是吐瓦魯一直以來維持夥伴關係的基礎；面對地緣政治挑戰的艱困時期，一定要深化邦誼、強化雙邊合作並且互相支持，在各個領域才能夠強化並維持人民的安全。

他說，吐瓦魯會持續在不同國際場域上支持台灣，為中華民國台灣發聲，這也包括這個月即將舉行的聯合國大會。