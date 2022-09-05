【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增24,103例COVID-19確定病例，分別為23,931例本土個案及172例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。



指揮中心表示，今日新增之23,931例本土病例，為11,118例男性、12,807例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案以六都最多，依序為新北市(5,329例)，臺北市(3,016例)，桃園市(2,884例)，臺中市(2,528例)，高雄市(1,862例)，臺南市(1,400例)。



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為17例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月2日，死亡日期介於5月26日至9月2日。





指揮中心說明，今日新增172例境外移入個案中，為87例男性、85例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(6例)，印尼及香港(各3例)，日本及泰國(各2例)，中國、土耳其、韓國、新加坡、德國、菲律賓及印度(各1例)移入，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月4日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,467,059例確診，分別為29,076例境外移入，5,437,929例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,094例COVID-19死亡病例，其中10,078例本土，另16例為境外移入。

9/12起恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇

為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，自今(2022)年9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。



指揮中心指出，鑒於全球多數國家已開放邊境，並回復疫情前邊境管制措施，為平衡防疫工作、促進經濟及社會活動與國際交流之需要，經綜合評估，宣布自今年9月12日起，在入境人數持續總量管制、兼顧防疫工作及疫情可控的前提下，恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來臺待遇。



指揮中心提醒，上述邊境管制措施及防疫措施將視疫情變化滾動式調整。呼籲來臺旅客請務必遵守「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間的各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。