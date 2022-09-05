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台灣昔日「可愛教主」楊丞琳上中國節目自稱廣東人惹議　網開酸怎麼不提生日超敏感

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 13:51
楊丞琳上中國綜藝節目片段時表示「自己是在台北長大，但是廣東人」。（圖翻攝自YouTube）

楊丞琳上中國綜藝節目片段時表示「自己是在台北長大，但是廣東人」。（圖翻攝自YouTube）

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）網路近日流傳歌手楊丞琳上中國綜藝節目片段，她表示「自己是在台北長大，但是廣東人」，引起熱烈討論，楊丞琳今（5）日已關閉這臉書跟Instagram的留言功能。

過去有「可愛教主」之稱的楊丞琳與中國歌手李榮浩於2019年結婚後，演藝重心幾乎已全部移往中國，近日她參加中國浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》談到，為了幫家裡還債16歲就出道，家裡經濟壓力很大所以在台灣沒吃過什麼海鮮，因為「吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。

楊丞琳說，自己在台北長大，「但我是廣東人」，然後我先生是蚌埠人…來這節目也是很想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，自己的父親是廣東人，因此雖然在台灣成長，都被提醒不能忘本。

相關片段近日在網路引發熱議，「我在台北長大，但是祖先是猴子」、「怎不說妳是非洲人，因為人類的起源來自非洲」，楊丞琳的生日也成為話題之一，有網友開酸怎麼不提6月4日生日，因剛好是中方避談的「六四」天安門事件。

楊丞琳早在去年在臉書表示，「很多人不知道，粵語是我的母語之一（其實我說過很多次）我的父母都是廣東人，雖然和父親的緣分已盡，但從他身上學會的語言，是永久的。因此，粵語成了我和他最緊密的連結」，也有網友認同她的想法，「現在嫁過去，理應是中國媳婦沒錯呀」。
楊丞琳

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