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【被刺絡針稱為傳播力最強變異株】台灣醫：BA.5潛伏期僅2天　再感染、住院、死亡風險更高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 12:29
醫師提醒，相較於其他Omicron病毒，BA.5的潛伏期較短，僅2天而已，且「再感染率」高。(示意圖/pixabay)

醫師提醒，相較於其他Omicron病毒，BA.5的潛伏期較短，僅2天而已，且「再感染率」高。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內本土BA.5疫情升溫，單日確診數重回3萬例以上，面對來勢洶洶的變異株，醫師提醒，相較於其他Omicron病毒，BA.5的潛伏期較短，僅2天而已，且「再感染率」高，連帶增加住院和死亡風險，尤其是有慢性疾病患者更要當心。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，新冠肺炎COVID-19經過在人體內的突變，其潛伏期越來越短，從Alpha病毒的5.0天、Beta病毒的4.50天、Delta病毒的4.41天，演變到Omicron病毒只剩3.42天，而Omicron「第五代變種」BA.5病毒，更縮短成只有2天而已。

黃軒解釋，剛開始的COVID19 病毒，需要更多時間去複製足夠的病毒量，才能傳播，突變改造過的COVID19 病毒的後代子孫，就不需太多時間了，更輕易的離開人體。

此外，潛伏期天數大幅減少，代表更容易加速病毒傳播率。原始COVID19病毒株的R0值（基本傳染數或基本再生數）只是2至3，代表1人染疫後，會傳播給2至3人，Alpha變種病毒（B.1.1.7）為最早出現棘蛋白發生突變的病毒，R0值約在4-5左右，1人染疫會傳染給4至5人左右，2021年最流行的變種病毒Delta（B.1.617.2）的R0值則是在5到7之間。

至於被刺絡針醫學期刊（Lancet Respiratory Medicine）稱為目前傳播力最強的變異株Omicron傳播力已是原本的4倍，R0值為10，也就是說，當病毒進入無抵抗力的族群中，1人感染後，接著能傳染給10個人。

黃軒說明，R0值越大，代表病毒繁殖速度越快，一旦人與人之間的傳染力越強」，該數值可用以評估確診者從染疫到康復或死亡期間，能傳染給幾個人。

而BA.5引發的不只「縮短潛伏期，增加R0值」，由於突變基因帶來的免疫逃脫，更易使人「再感染」，而病人由於再感染次數增加，住院風險也增加3倍。

根據一篇美國初步研究，「COVID 再次感染」會使6個月內（任何原因）死亡風險，增加了114%。2次或以上的再次感染者，其住院風險，也增加3倍。而這些容易再感染並引發重病的風險族群為：糖尿病、心肺疾病、腎臟病、腸胃疾病和神經系統疾病。

黃軒提醒，對抗BA.5的關鍵就是接種疫苗，若完成3劑疫苗，住院保護力為77%、死亡保護力為88%；只打2劑疫苗住院保護力僅有22%。
Omicron BA.5
Omicron
新冠肺炎
潛伏期
再感染率

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更新時間 : 2022-09-05 13:37 GMT+08:00

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