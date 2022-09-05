北台灣黃金盛典藝術祭9/9登場！台電：結合AR科技還原金瓜石神社古蹟百年風貌

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台電今(5)日表示，「黃金盛典藝術祭」將於9月9日登場，搭配百年金瓜石神社古蹟的重生，預計中秋節期間於新北瑞芳正式亮相，除可看神社古蹟結合AR科技還原百年風貌，現場還有國際知名的驫舞劇場(驫音同飆)、布拉瑞揚舞團等表演活動。

台電搭配百年神社重生，將於中秋連假(9月9日至11日)推出「黃金盛典藝術祭」，首日神社啟用儀式將由曾獲《紐約時報》專題報導的驫舞劇場表演《與百年相遇的美好》，舞者以舞步帶領漫步神社參道及登頂神社遺址，11日則在太子賓館演出。

9月9日、10日晚間，由榮獲國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚．帕格勒率領布拉瑞揚舞團，首度於戶外演出大作《路吶》，表演現場也和當地里民合作擺攤，與在地共好，更有現場調製金瓜石風味酒品。

為讓民眾可身歷其境體會金瓜石神社昔日風貌，台電表示，此次將歷經百餘年歷史建物與現代數位科技力相結合，透過AR技術導入還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等多個已消逝的歷史場景。

台電指出，三天藝術祭皆有金瓜石神社文資導覽，由古蹟修復與AR團隊和文資專家堀込憲二教授，介紹修復過程及透過AR體驗重現百年古蹟；另有國寶級草編匠師李龍師傅草編工作坊，驫舞劇場、布拉瑞揚舞團舞蹈工作坊等，引領民眾透過不同感官走讀金瓜石礦山的黃金歲月。

金瓜石神社創建於1898年，並於1936進行改建，是台灣歷史上第3座神社，為當時水金地區重要信仰指標，後因戰爭遭損壞，僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與樑柱，於2007年列為新北市市定古蹟。

台電提醒，9月9日至11日活動適逢中秋連假，期間金瓜石地區將實施道路管制，建議多利用大眾運輸工具，若自行開車前往，則須於水湳洞停車場停車，再搭乘基隆客運788前往。另針對欲參加布拉瑞揚月光晚會的民眾，9日、10日下午五點於瑞芳區民廣場、水湳洞停車場兩處皆備有活動接駁專車。

最後，台電表示，9月12日起因黃金博物館本山五坑出坑口尚有零星工程必須暫時關閉通路，正式開放將會另行公告，請民眾可以把握這次期間限定活動機會，搶先一睹百年神社重生。

△金瓜石百年神社古蹟。（照片由台電提供）

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