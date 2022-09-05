朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠飛春光》台灣巡演　4位作曲家回顧蔣渭水精彩人生片段

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》—晨鐘暮鼓蔣渭水，由財團法人蔣渭水文化基金會與財團法人擊樂文教基金會共同主辦，集合4位作曲家自10月起將於北中南進行世界首演。

《俠 飛 春 光》用打擊樂描繪出蔣渭水生命中的7個場景，回望這位在100年前晨鐘暮鼓、振筆疾書，帶領台灣人文化覺醒的精神領袖，是如何影響並感動這塊土地。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，在台灣歷史上，蔣渭水是相當獨特的存在，他在民智未開的時代辦報作書，努力敲破時代的巨門：「所以蔣渭水的人生，相當適合用打擊樂來呈現。」

蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容表示，這一切都是要感謝一百年前的蔣渭水以及同時代的知識份子，他們造就了覺醒的時代：「我們在了解他們的歷史後，自然能在這個作品得到心中的感動，進而更樂意為台灣做更多事，把正向的力量散播出去。」

蔣渭水在世僅短短40年成立台灣文化協會、台灣議會設置請願活動、成立台灣民眾黨、興辦《台灣民報》等，本次音樂會導演李小平與編劇施如芳捨棄常見的「傳記式」敘事，部分場景設定在蔣渭水的牢中歲月，透過他的書寫以及與獄友的對話，對比民間讀報社的民眾熱情響應，展現出「關得住形體、卻關不住精神傳遞」的強烈象徵，並且在燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪與舞台設計陳慧的精巧製作下，用音樂會形式的舞台，打造出具有百年前台灣氣勢的氛圍與風景。

除了朱宗慶打擊樂團外，更邀請合唱指導陳麗芬帶領20位合唱歌者，在台語指導許澤耀老師的咬字校正下，用蔣渭水故鄉的「宜蘭腔」，直接以人聲表達他寫下的犀利詞句。作曲上則採用了相當特別的形式，由洪千惠、櫻井弘二、楊祖垚與蔡昀恬等四位作曲家，為不同的場景分段作曲。

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》—晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日晚間7點半於台中國家歌劇院大劇院、10月29日晚間7點半與10月30日下午2點半於台北國家音樂廳，以及11月1日晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出，票券已全面啟售，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。