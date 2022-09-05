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經濟部籌組專家考察團赴南美洲邦交國　盼深化台灣和巴拉圭產業政策合作

經濟部表示，台灣目前為巴拉圭第12大貿易夥伴及牛肉第三大出口市場，2021年與台灣貿易總額達1.97億美元，較2020年大幅成長26.76%，顯示雙邊貿易具成長空間

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 10:50
資料照。（照片由經濟部提供）

資料照。（照片由經濟部提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）經濟部籌組由台灣食品、紡織及新能源等產業專家及企業代表等貿易訪問團，自9月2日至12日將赴巴拉圭考察，調查該國的經濟與產業現況，為台巴經貿合作及巴國精進產業發展政策提出方向與建議；此次行程受到巴國工商部高層及巴國工業總會聯盟主席等產官人士高度重視。

經濟部今(5)日透過新聞稿表示，巴拉圭是台灣在南美洲堅定的邦交國，長久以來兩國均致力於合作推動雙方經濟共榮計畫，雙方在今（2022）年3月31日在台北召開「第21屆臺巴(巴拉圭)經濟合作會議」中簽署產業政策合作意向書(LOI)，盼藉此建立台巴產業政策合作夥伴關係。

經濟部指出，這次考察團旨在執行前述合作意向書，為巴國規劃未來產業發展藍圖，並推動台巴經貿合作，受到巴國工商部高層及巴國工業總會聯盟主席等產官人士高度重視及熱忱歡迎。

考察期間將安排多項活動，包括會晤巴國工商部部長賈斯迪優尼(Luis Castiglioni)及相關部會高層、參訪電力公司與美洲開發銀行、辦理投資說明會及實地訪察食品、成衣及汽車產業廠商等，此外考察團也將應邀參加巴拉圭國際投資論壇，並前往東方市參訪伊泰布科技園區及水力發電廠，對巴國相關領域產業將進行廣泛及深入的考察。

經濟部提及，2021年巴拉圭國內生產毛額(GDP)為482億8,100萬美元，農業占11%、工業占33%、服務業占49%，顯示巴國產業正邁向工業化與現代化發展；加以近年農業改革，產量提升及出口大幅成長，2021年巴拉圭總出口金額139億美元，其中農牧業出口占比達70%。

經濟部表示，台灣目前為巴拉圭第12大貿易夥伴及牛肉第三大出口市場，2021年與台灣貿易總額達1.97億美元，較2020年大幅成長26.76%，顯示雙邊貿易具成長空間，且巴國總體經濟穩定、經濟開放、能源及農業等產業的潛力對投資具吸引力。
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