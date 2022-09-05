不畏中國壓力　立陶宛總理：駐台灣經貿代表處9月開館

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）表示，駐台經貿代表處可望在9月開館，而首任駐台代表是擔任總理顧問的盧考斯卡斯（Paulius Lukauskas）。

2021年立陶宛同意我國以台灣之名設立代表處後，立陶宛遭到中國以各種手段進行經濟與外交脅迫，對此，席莫尼特近日於訪問德國柏林期間接受中央社記者提問時表示，與台灣發展關係是正確的決定，「如果錯誤我們就會修正」，事實上正好相反，立陶宛即將在台灣成立代表處，期待深化與台灣的經貿和學術關係。

中央社報導，相較於德國等歐洲大國，立陶宛面對中華人民共和國時給人勇敢且直言不諱的印象，不顧北京警告與台灣發展關係。

俄烏戰火以來，立陶宛對俄羅斯的立場也特別強硬，率先認定俄國的侵略是恐怖主義行為，還限制經立陶宛進出俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的鐵路運輸，讓克林姆林宮跳腳。

席莫尼特對此表示，俄國資源豐富、市場又大，立陶宛也想當俄國的好鄰居，兩國好好在協議的基礎上來往，但多年來的互動過程並不愉快。

因此，立陶宛根據過去經驗，很早就警告俄國準備出兵攻打烏克蘭，結果不幸言中。

至於中國，席莫尼特說，加強對台關係是政府既定政策，主要是針對經貿，出發點其實很務實，事先也評估過風險。

但中國的反彈很激烈，對立陶宛實施貿易禁令，企圖干預歐洲單一市場的運作，「婉轉地說，中國的反應根本不相稱」，立陶宛只好訴諸歐洲聯盟（EU），向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。

1991年立陶宛舉行獨立公投，恢復獨立國家地位，其間曾遭蘇聯軍隊血腥鎮壓，席莫尼特強調，對立陶宛人民來說，被壓迫的記憶還很鮮明。

她說，其它國家或許覺得立陶宛對俄羅斯和中國的立場過於強硬，但正因經歷過獨裁，立陶宛視個人自由為崇高的價值，無法接受被強迫，堅持每個國家有權選擇自己想來往的夥伴。