幫《大亨小傳》配樂！加拿大DJ無尾熊小子新作台灣演出　衛武營下半年節目彩蛋出爐

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）衛武營國家藝術文化中心下半年節目彩蛋揭曉，自即日起可搶早鳥票，9月7日起正式全面啟售。

衛武營國家藝術文化中心下半年，將新增3檔精彩節目，包括林肯中心室內樂協會《歐陸的古典與浪漫》音樂會、【高雄雄厲害】《但是又何奈》讀劇會，加拿大創作鬼才DJ無尾熊小子的多媒體音樂劇場《蚊子爵士夢》。

成立超過50年的室內樂翹楚林肯中心室內樂協會（CMS），在國際上和紐約大都會歌劇院、紐約愛樂交響樂團齊名，在2位藝術總監鋼琴家吳菡、大提琴家大衛．芬柯（David FINCKEL）帶領下，齊集130多位世界頂尖音樂家，每年駐館於林肯中心的兩百餘場演出外，將於12月3日再度造訪衛武營音樂廳，由吳菡和大衛．芬柯帶領5名活躍於歐美的亞裔音樂家小提琴家陳思蕾、嚴丹苾、林品任，以及中提琴家黃心芸、大提琴家秦立巍，演出《歐陸的古典與浪漫》音樂。

此次演出聚焦古典與浪漫派兩個時期歐洲作曲家作品，古典時期義大利作曲家博可利尼的E大調弦樂五重奏，作曲家擅長優雅的宮廷曲風，本次演出曲目的第四樂章是輕快的小步舞曲，屢屢出現在現代影視作品，觀眾必定耳熟能詳，之後的浪漫主義時期作品，捷克作曲家蘇克的a小調鋼琴四重奏，由其恩師德弗札克指導下完成，情緒飽滿且充滿民族色彩，三個樂章充滿高度旋律性，並乘載迥然不同情緒，法國作曲家蕭頌的D大調協奏曲，在作曲家高超的寫作技巧下，可以展現樂手們合作無間的默契和收放自如的情感詮釋，適合想對古典和浪漫時期有更廣闊認識的觀眾。

位於高雄幸福川旁的「藍寶石大歌廳」，1970年代起以歌廳秀的演出型態大受歡迎，捧紅包括豬哥亮、高凌風、張菲等大牌藝人和主持人，【高雄雄厲害】系列以深入連結在地出發，最新戲劇製作《但是又何奈》重新回看當時秀場盛況，以「藍寶石大歌廳」原型，由在地出身的奇巧劇團團長劉建幗構想故事，搭配編劇王詩淳、導演王靖惇等優秀幕前幕後製作團隊，將80年代高雄乃至於臺灣娛樂界最狂的樣貌，透過小人物視角在舞台上精采重現，將搶先以讀劇會的形式在12月10日在衛武營表演廳率先披露，無論是想重溫舊時風華，或是了解秀場丰采的觀眾絕對不能錯過。

加拿大DJ無尾熊小子（Kid Koala）發行過6張專輯並曾為電影《大亨小傳》、《雲端男女》以及卡通《芝麻街》創作配樂，新作《蚊子爵士夢》（The Storyville Mosquito）描述來自鄉村的年輕蚊子，為追求與傳奇爵士樂團一同演奏的夢想，離鄉背井到大城市展開的驚奇歷險，全劇動用8台即時投影機、75隻戲偶、20個微型佈景，加上現場演奏音樂，結合劇場、電影、音樂會的多重饗宴，12月24日及12月25日登場。

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