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吐瓦魯總理今晉見蔡英文 台吐友好43年將簽1公報2協定

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/05 10:03
台灣太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano） （中）伉儷率團訪台，重申兩國友好，雙方並將深化警政、海巡合作。（圖／外交部）...

台灣太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano） （中）伉儷率團訪台，重申兩國友好，雙方並將深化警政、海巡合作。（圖／外交部）...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）太平洋友邦吐瓦魯國與台灣建交43週年，總理拿塔諾伉儷來台進行國是訪問，今（５）日將晉見總統蔡英文，並與我國簽署《中華民國（台灣）與吐瓦魯國重申外交關係聯合公報》、《中華民國（台灣）與吐瓦魯國警政合作協定》及《中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定》。

拿塔諾一行人於3日抵台，預計將訪問至9日。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統將今日上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，雙方將就兩國共同關切領域之議題，進行會晤交換意見。午間，總統也將於總統府設國宴款待訪問團。

張惇涵表示，本月適逢兩國建交43週年，拿塔諾（Kausea Natano）總理則是在2019年上任後首度來訪，不僅意義格外重大，也充分彰顯兩國邦誼友好堅定。

張惇涵表示，我國與吐瓦魯國自1979年建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源，及教育文化等領域皆有密切合作關係；近年則更深化在海巡、警政協作等領域的合作交流。並且，吐瓦魯國更長期在國際場域力挺台灣，支持我國參與諸如聯合國、世界衛生組織（WHO），及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

張惇涵表示，此行訪團成員另包括：公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）、地方政府暨農業部長提阿法（Saaga Talu Teafa）、漁業暨商業部長陶希（Kitiona Tausi）及政府秘書長塔普加（Tapugao Falefou）等重要成員。期盼透過此次拿塔諾總理來訪，讓兩國邦誼更加友好堅實、兩國合作關係更加緊密深化，並持續攜手努力，維護印太區域的和平穩定及永續發展。

外交部則表示，今日下午於台北賓館，拿塔諾將與外交部長吳釗燮簽署《中華民國（台灣）與吐瓦魯國重申外交關係聯合公報》，並分別與內政部長徐國勇及海洋委員會代理主任委員周美伍簽署《中華民國（台灣）與吐瓦魯國警政合作協定》及《中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定》，使兩國基於既有堅實基礎，持續深化邦誼，並強化雙方在警務及海巡領域的合作。

此外，吐國公共工程、基礎建設及環境部長田互魯（Ampelosa Manoa Tehulu）也將與國立中山大學校長鄭英耀簽署《台吐海洋科學及工程研究中心合作備忘錄》，進一步促進兩國在教育及海洋環境研究的交流。
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更新時間 : 2022-09-05 10:34 GMT+08:00

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