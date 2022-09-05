守護離島生態環境　環保署攜手連鎖便利商店推動源頭減廢

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣離島擁有無敵美景與豐富自然生態，環保署為推動源頭減量，訂定「離島便利商店源頭減廢服務設計指引」，推動便利商店源頭減塑，以最少包裝、替代材質、以大代小等三大主軸，型塑與本島便利商店門市不同特色，環保署表示，未來將視實務運作情形，滾動檢討修正。

環保署表示，近年來雖然結合公私部門推動淨灘與海洋廢棄物循環產品標章，但仍須從源頭減少塑膠垃圾產生。自2018年起，結合小琉球當地商家及民眾，以飲料杯租借（琉行杯）的方式，減少一次性塑膠飲料杯垃圾，並陸續擴展於各離島區域。統計至今年6月底止，離島飲料杯借用量至少42.6萬杯以上，已減少約140萬瓶以上600ml的廢棄寶特瓶，以每瓶瓶裝水可減少150克的碳足跡計算，累計減碳約近21萬公斤。

為進一步推動源頭減量，讓離島遊客參與減塑日常，環保署特結合便利商店訂定「離島便利商店源頭減廢服務設計指引」 陸續和統一超商（7-ELEVEN）及全家便利商店協議推動，重新思考設定離島門市陳列販售商品的種類、容器材質及包裝等，朝向最少包裝、替代材質、以大代小等三大主軸減少塑膠用量。

環保署舉例，統一超商率先於台東縣蘭嶼鄉門市導入，除改變商品包裝方式，減少塑膠使用，部分寶特瓶飲料改為易於回收的鋁罐材質、包裝食品和冷藏乳品以家庭號大包裝，並配合在地循環杯借用服務，加碼提供至少5元的折扣等諸多措施。依當地兩家門市改變前、後銷售量估算，每年約可減少產生1,293公斤塑膠垃圾。此外，也於門市設置自動資源回收機，5支寶特瓶可獲得1元門市購物折抵金，實施後，每月資收量由252公斤增加到336公斤，成長33%。後續也將前述作法逐步擴大至其他離島門市，預計年底將有9成離島門市參與。

另外，全家便利商店部分，自有商品包材，除紙盒取代托盤、封膜取代盒蓋方式外，冷飲飲品採封膜且不提供吸管，也優先與金門縣環保局合作導入借用杯，並陸續構思其他減塑措施。

環保署表示，環保是需要堅定且持續的行動，樂見連鎖便利商店能共襄盛舉、齊頭並進，期許能更快將成功實績複製到其他離島門市，不僅讓遊客到離島旅遊時，感受企業在離島便利商店展現社會責任，在提供便利服務之餘，也一起協力推動源頭減廢。