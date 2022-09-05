〈財經主筆室〉基本工資調漲、爭議結束　政府應及早預防物價藉機調漲

明（2023）年基本工資調漲終於定案， 勞資雙方爭議也可望落幕， 緊接而來的就是民眾擔心的物價上漲問題。 工商團體已經開砲表達不滿，指出基本工資連七漲將促使通膨惡化， 明白放話物價絕對會因此上漲。顯然政府目前首要工作， 就是要全面預防物價藉機漲價，免得勞方好不容易爭取到調薪， 硬是被商家惡意漲價給吃掉。

基本工資審議委員會上周四(9月1日)舉行，會中通過2023年基本 工資月薪調至26,400元、調幅4.56%，時薪調至176元 、調幅4.8%。基本工資調幅4.56%雖然不到外界預期的5% ，但時薪調幅4.8%，距5%的差距不遠。

此次每月基本工資調升至26,400元，預估約有175.21萬 名勞工受惠，其中本國勞工有126.78萬人，占72.3%。 至於時薪的部份，預估每小時基本工資調升至176元，約有57. 46萬名勞工受惠。

基本工資調漲定案後，工商團體立即開砲，表示基本工資連七漲後， 將促使通膨惡化。商總理事長許舒博就表示， 疫情期間基本工資一再調漲，對服務業而言簡直是「傷口上灑鹽」， 尤其疫情影響服務業兩年，目前邊境尚未解封下， 受創倒地企業比比皆是， 卻要內需連虧兩年多的業者也要配合調漲基本工資，直言「 完全沒有道理」。

工總也跳出來指出，對科技業、製造業來說，因為還有外銷支撐， 影響性比較小，但是對於服務業、傳產業、中小企業的衝擊較大， 尤其是邊際公司未來能否撐下去，恐怕是一大問題。

商總及工總會表達不滿是可以理解的， 畢竟商總是各行各業商家的龍頭，尤其台灣小型服務業眾多， 基本工資調漲對服務業影響最大。而此次薪資調漲後， 移工薪資也必須調漲，對眾多有使用外籍移工廠商來說， 人力成本增加難以避免，所以工總也得出面喊喊話表達不滿。

不過，工商團體同時也指出將會促使通膨惡化， 也就是說物價必會有另一波的漲勢，這也是民眾最為擔心的一件事， 因為每次只要有任何的風吹草動，物價就會漲一波，匯率變動要漲、 油價上漲要漲、國際戰爭發生也要漲、運價上漲也得漲， 當然基本工調漲物價也要漲一波，但令人生氣的是， 每次漲價後絕對不會有調低售價的事出現。

近日，台南阿堂鹹粥又宣布漲價了！漲最兇的就屬魚肚和魚皮鹹粥， 一碗從200塊漲到260塊錢，雖然業者表示， 主要是虱目魚肚大幅調漲，因此跟著漲價。 看似與基本工資調漲無關， 但外界擔心仍會成為商家漲價的風向球指標之一， 況且網路上對於物價上漲的討論聲音已經愈來愈大。

明年基本工資及時薪都調漲， 但行政院日前已經定案明年軍公教不調薪。因此， 若是物價因基本工資調漲而上漲，軍公教人員將是受害最大、 最無辜的一群人，不僅薪水沒調還得忍受物價上漲的痛苦。

目前軍公教有多少人呢？據統計，截至2021年底的現職軍公教人 員為「公」29萬2,923員、「教」19萬4,094員、「 軍」14萬6,366員，合計63萬3,383員。 而退休軍公教人員在領「定期給付」者，「公」9萬5,192員、 「教」7萬4,636員、「軍」4萬2,731員，合計21萬2 ,559員。兩者人數合計逼近85 萬人之多， 這些人顯然將成為下波物價上漲的最大受害者。

為讓基本工資調漲美意不被物價上漲給吃掉， 政府顯然得全面介入預防才行， 對於各種物價的上漲都得嚴密監控管制， 最主要就是防止不肖商人藉機全面漲價， 否則照顧勞工的美意不僅無法達到，還得遭受百姓各種抱怨及唾罵， 實在是得不償失！