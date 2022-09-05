Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈財經主筆室〉基本工資調漲、爭議結束　政府應及早預防物價藉機調漲

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2022/09/05 19:27
勞動部9月1日在台北舉行基本工資審議委員會，勞動部長許銘春（左）會後舉行記者會說明，拍板112年每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到...

勞動部9月1日在台北舉行基本工資審議委員會，勞動部長許銘春（左）會後舉行記者會說明，拍板112年每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到...

明（2023）年基本工資調漲終於定案，勞資雙方爭議也可望落幕，緊接而來的就是民眾擔心的物價上漲問題。工商團體已經開砲表達不滿，指出基本工資連七漲將促使通膨惡化，明白放話物價絕對會因此上漲。顯然政府目前首要工作，就是要全面預防物價藉機漲價，免得勞方好不容易爭取到調薪，硬是被商家惡意漲價給吃掉。

基本工資審議委員會上周四(9月1日)舉行，會中通過2023年基本工資月薪調至26,400元、調幅4.56%，時薪調至176元、調幅4.8%。基本工資調幅4.56%雖然不到外界預期的5%，但時薪調幅4.8%，距5%的差距不遠。

此次每月基本工資調升至26,400元，預估約有175.21萬名勞工受惠，其中本國勞工有126.78萬人，占72.3%。至於時薪的部份，預估每小時基本工資調升至176元，約有57.46萬名勞工受惠。

基本工資調漲定案後，工商團體立即開砲，表示基本工資連七漲後，將促使通膨惡化。商總理事長許舒博就表示，疫情期間基本工資一再調漲，對服務業而言簡直是「傷口上灑鹽」，尤其疫情影響服務業兩年，目前邊境尚未解封下，受創倒地企業比比皆是，卻要內需連虧兩年多的業者也要配合調漲基本工資，直言「完全沒有道理」。

工總也跳出來指出，對科技業、製造業來說，因為還有外銷支撐，影響性比較小，但是對於服務業、傳產業、中小企業的衝擊較大，尤其是邊際公司未來能否撐下去，恐怕是一大問題。

商總及工總會表達不滿是可以理解的，畢竟商總是各行各業商家的龍頭，尤其台灣小型服務業眾多，基本工資調漲對服務業影響最大。而此次薪資調漲後，移工薪資也必須調漲，對眾多有使用外籍移工廠商來說，人力成本增加難以避免，所以工總也得出面喊喊話表達不滿。

不過，工商團體同時也指出將會促使通膨惡化，也就是說物價必會有另一波的漲勢，這也是民眾最為擔心的一件事，因為每次只要有任何的風吹草動，物價就會漲一波，匯率變動要漲、油價上漲要漲、國際戰爭發生也要漲、運價上漲也得漲，當然基本工調漲物價也要漲一波，但令人生氣的是，每次漲價後絕對不會有調低售價的事出現。

近日，台南阿堂鹹粥又宣布漲價了！漲最兇的就屬魚肚和魚皮鹹粥，一碗從200塊漲到260塊錢，雖然業者表示，主要是虱目魚肚大幅調漲，因此跟著漲價。看似與基本工資調漲無關，但外界擔心仍會成為商家漲價的風向球指標之一，況且網路上對於物價上漲的討論聲音已經愈來愈大。

明年基本工資及時薪都調漲，但行政院日前已經定案明年軍公教不調薪。因此，若是物價因基本工資調漲而上漲，軍公教人員將是受害最大、最無辜的一群人，不僅薪水沒調還得忍受物價上漲的痛苦。

目前軍公教有多少人呢？據統計，截至2021年底的現職軍公教人員為「公」29萬2,923員、「教」19萬4,094員、「軍」14萬6,366員，合計63萬3,383員。而退休軍公教人員在領「定期給付」者，「公」9萬5,192員、「教」7萬4,636員、「軍」4萬2,731員，合計21萬2,559員。兩者人數合計逼近85 萬人之多，這些人顯然將成為下波物價上漲的最大受害者。

為讓基本工資調漲美意不被物價上漲給吃掉，政府顯然得全面介入預防才行，對於各種物價的上漲都得嚴密監控管制，最主要就是防止不肖商人藉機全面漲價，否則照顧勞工的美意不僅無法達到，還得遭受百姓各種抱怨及唾罵，實在是得不償失！
基本工資
調漲
物價上漲
工商團體
連七漲
通膨
惡化
疫情
台南阿堂鹹粥
軍公教
勞工

相關新聞

基本工資升將帶動外食費跟著漲？立委籲政府關注連鎖效應
基本工資升將帶動外食費跟著漲？立委籲政府關注連鎖效應
2022/09/03 11:09
台灣行政院核定: 軍公教112年度不調薪
台灣行政院核定: 軍公教112年度不調薪
2022/08/31 12:27
長期封城致重度憂鬱 中國青年學子「整個人都崩了」
長期封城致重度憂鬱 中國青年學子「整個人都崩了」
2022/08/30 17:42
國科會：2022生技產業策略諮議委員會9/5登場　將持續布局台灣精準健康產業發展戰略
國科會：2022生技產業策略諮議委員會9/5登場　將持續布局台灣精準健康產業發展戰略
2022/08/30 15:09
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
現場直擊！S2O台灣潑水音樂祭爭議不斷　參加人數破紀錄民眾看法不一
2022/08/29 12:40

更新時間 : 2022-09-05 19:43 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
【9/5台灣+23931　死亡+31】邊境鬆綁　9/12起「美加紐澳歐洲」等國民入境免簽證
台灣9月3日新增32,529例新冠肺炎本土確診、42例死
台灣9月3日新增32,529例新冠肺炎本土確診、42例死
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
【9/2台灣本土+33483　死亡+36】BA.5疫情升溫　連4天新增破3萬例
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
「全球最酷街道」台灣這一條路上榜！英週刊：街區小巷台北沒人比得上
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
僅賣21天！台灣麥當勞首見「植物肉漢堡」 民眾：吃起來就像大麥克
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
台灣逾48萬人面臨長新冠　康復後仍會頭痛、四肢麻木、注意力不集中恐是神經系統出問題
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點
漂浮的海上「龍骨」 波浪發電能源新亮點