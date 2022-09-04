陳建仁以總統蔡英文特使身分　出席教宗方濟各親自主持之宣福禮

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）前副總統陳建仁今（4日) 以總統蔡英文特使的身分出席教宗親自主持的宣福禮，並在典禮前獲教宗特別接見。陳建仁表示，他向教宗轉達蔡總統問候，請教宗為台灣人民祈禱，教宗笑容滿面回應，盼一起為世界和平祈禱。

前副總統陳建仁（右2）以總統特使身分出席先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，與各國政要一同列席「特使專區」（駐教廷大使館提供）中央社

中央社引述陳建仁表示，他贈送光華雜誌新書「天使傳愛」給教宗，該書記錄天主教神父來台奉獻的感人事蹟，教宗看了非常開心，「是歷次接見時最高興的一次」；教宗親切表示，「很高興再次見到你們，希望我們一起為世界和平祈禱，也請為我祈禱」。

教廷在羅馬時間4日上午10時30分，舉行先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，儀式在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。

陳建仁以總統特使身分出席，與各國政要一同列席「特使專區」，其中包括義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）、摩納哥總理達杜（Pierre Dartout）、馬爾他騎士團代表敦萊普（John Dunlap）等；陳建仁在典禮期間，與各國特使政要親切互動交流。

根據中央社, 多位教廷高層亦親自向陳建仁致意，歡迎他來參加大典，包括教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）、教廷萬民福音部長塔格雷樞機主教（Luis Antonio G. Tagle）、樞機主教涂克森（Peter Turkson）等；另有多位邦交國與友好國家駐教廷大使、修會高階神職人員，與陳建仁握手寒暄。

駐教廷大使館表示，今年適逢中華民國與教廷建交80年，陳建仁從台灣專程與會，更彰顯台梵80年邦誼的意義與可貴。

若望保祿一世在位僅33天即不幸離世，他因親切和藹形象，被教徒稱作「微笑教宗」和「天主的微笑」（God's smile）。駐教廷大使館轉述，陳建仁認為，若望保祿一世常以微笑、耐心及對話化解衝突，與教宗方濟各就任後多次呼籲「對話是化解歧見與締造和平的最好方式」，有異曲同工之妙，這也是台灣在面對中國不斷以武力挑釁，仍繼續堅持的道路。

駐教廷大使李世明強調，台灣作為教廷80年來堅實的人道慈善夥伴，將持續與教廷共同合作，推動並深化人道援助、文化教育、環境保護、宗教自由、擴大福傳、青年培訓及跨宗教對話各項等交流與計畫，共謀人類福祉與世界和平。

駐教廷大使館指出，陳建仁此行除出席宣福禮大典，及瞭解台灣參與教廷相關慈善活動外，另將首度以教廷宗座科學院理事身分，應邀參加宗座科學院一年一度的理事會及大會；

今天的宣福禮大典由教宗方濟各主持，計有各國官方代表團、教廷部會首長、高階神職人員、駐教廷使節團及來自全球各地教友近2萬人參加。近來深受膝傷所苦的教宗方濟各乘坐輪椅抵達會場，在禮賓官攙扶下，緩步前往祭台主持彌撒大典，教宗全程多以坐姿主持大典，但氣色與說話狀態皆不錯，儀式歷時1個半小時結束。