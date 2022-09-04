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訪中國引爭議　夏立言：兩岸沒管道溝通、十分危險

➤夏立言表示，他非常意外也很遺憾，國民黨訪中團在台灣造成這麼大的風波，各種各樣的謠言都有，「說到北京去見汪洋、說是去投降、說要去募款等等，都不對」。➤夏立言說，國民黨做的事情是政府該做的，如果政府有實際困難不能做，「我們願意把這個管道提供出來，來解決兩岸的問題，我們國民黨願意做」。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/04 17:21
國民黨副主席夏立言, 今天現身由財團法人龍應台文化基金會舉辦的「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍。夏立言在思沙龍上, 針...

國民黨副主席夏立言, 今天現身由財團法人龍應台文化基金會舉辦的「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍。夏立言在思沙龍上, 針...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨副主席夏立言今天(4日)在一場座談上說，兩岸目前最大的問題是沒有管道溝通，十分危險；並指這次訪問中國，國民黨內的同志因為選舉表達「不同意見」，他感到遺憾。

夏立言今現身出席由財團法人龍應台文化基金會舉辦的「習近平這個人－從個人特質看二十大後新時局」思沙龍。

中央社引述夏立言說，這次國民黨訪陸團到訪中國很單純，就是去關懷、聆聽、建議與轉達意見。他稱，很清楚國民黨的角色，因為是反對黨所以沒有公權力；不是執政黨也不能夠去談判。

夏立言說，國民黨多年沒有去中國，要去了解台商關心的問題，希望有機會能夠跟中國當局轉達，並認為這次的目的基本上都達成了，包含向中方轉達民眾對軍演、ECFA早收清單等議題看法。

夏立言表示，他非常意外也很遺憾，國民黨訪中團在台灣造成這麼大的風波，各種各樣的謠言都有，「說到北京去見汪洋、說是去投降、說要去募款等等，都不對」。

他說，不意外民進黨批評，但很意外自身本黨同志因為選舉關係也表達不同意見，這很遺憾。

他並指，「我們做甚麼事情，該做就要做」，兩岸之間現在最大問題是沒有管道，這是非常危險的事情。國民黨與中國共產黨有管道存在，平常可以做溝通，真的有發生困難可能可以發揮一些效果。

夏立言說，國民黨做的事情是政府該做的，如果政府有實際困難不能做，「我們願意把這個管道提供出來，來解決兩岸的問題，我們國民黨願意做」。
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