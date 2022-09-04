斥拜登為「國家之敵」川普賓州站台黨內聲望仍高

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）儘管身陷被美國聯邦調查局突擊搜索住居的風波，這並不阻礙美國前總統川普試圖爭取「復活再戰」，在昨（3）日一場辦在賓州威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）的造勢活動上，川普與支持者大談政府的迫害，並指控現任總統拜登為「國家之敵」。

川普出席這場活動的初衷是為了替兩位共和黨籍的候選人站台，電視名嘴奧茲（Mehmet Oz）將競選參議員，而已是賓州參議員的里亞諾(Doug Mastriano)將角逐下一任的州長；然而，兩人都只有短短的說幾句話，重頭戲仍然落在川普的身上。

雖然川普並沒有公開宣布其是否參選下一次的總統大選，他並沒有排除這個可能性，仍四處出席有曝光機會的各類活動，賓州作為最後「跑票」選擇了拜登的州，仍是民主共和兩黨的兵家必爭之地。

在川普全長約2小時的演講中，他先花了大部分的時間批評聯邦調查局（FBI）搜查其海湖莊園（Mar-a-Lago）的行為「可恥且可笑」，接著老調重彈，宣稱2020年的選舉結果被民主黨「偷走」，並重申自己想要拯救美國的野心。

而確實，儘管川普未能連任，他的基本盤支持者仍在，賓州造勢活動台下數千名的觀眾中，就可以看出很多人對川普說的任何論述深信不疑。

像是穿著「停止資助FBI」（Defund the FBI）上衣來到現場、開了超過4小時車只為來見川普一面的民眾，以及被記者問及是否相信國會山莊暴動、對選舉舞弊造謠等針對川普的負面指控時，堅稱司法部門和有關當局沒有提出任何足以讓人信服證據的支持者等，都足以顯示出川普在某一族群有著莫大的影響力。

BBC分析指出，雖然川普的名字今年可能不會出現在賓州的選票上，「川普主義」（Trumpism）卻絕對會列席，他欽點的里亞諾被外界認為是極右派陰謀論主義者，相較於被認為不夠保守的奧茲，這次造勢活動的民眾明顯對其較為熱情。

隨著11月的參眾議院選舉將近，這不只是針對拜登施政的期中考，也是川普驗證他在共和黨與一般民眾中有多大影響力的時刻，因此民主黨也在賓州與共和黨進行了正面對決，接連舉辦數場大型的造勢活動，總統拜登也有出席。

拜登指出，川普的「『讓美國再次偉大』共和黨」（MAGA Republican）意識形態已嚴重衝擊美國民主，雖然大部分的共和黨人並不相信這一套，但是毫無疑問的，現在的共和黨正被川普的這套理論綁架。

對此，川普在周六表示，拜登這套言論是有史以來美國總統所發表過，最具仇恨性的言論，並稱他是「國家的敵人」。