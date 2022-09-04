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搭機恐懼者當心！未來亂流只怕會更多

數十年內，亂流發生頻率、強度、持續時間，都將增加

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/04 17:22
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）搭過飛機的人，對亂流絕對不陌生，有的人雲淡風輕，有的人繃緊神經。後者或許得做好心理準備，未來亂流發生機率恐怕愈來愈高，空中旅行將愈來愈「刺激」。

根據CNN，亂流可分輕中重三種程度，每年美國約有65,000架次中度、5,500架次重度亂流事件。所謂中度是指，物品移位、在機艙行走困難、空服員會依指示回到座位。重度是指，若未繫安全帶，會在機艙內被拋來拋去，致重傷，如摔斷骨頭。英國雷丁大學大氣科學學家威廉斯（Paul Williams）指出，這些數字勢將上攀。原因為何？

威廉斯自2013年起，開始研究氣候變遷與亂流的關係，結果發現，氣候變化似會增加亂流生成率。電腦模型顯示，未來數十年內，亂流發生率將呈雙倍或三倍成長，其中最為棘手的，當屬「晴空亂流」（clear air turbulence）。

晴空亂流總是來得莫名，事前往往沒有雲層、暴風雨等徵兆，卻常常殺個機師措手不及。根據美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB），2009年至2018年間，有約28%的亂流意外毫無警兆。威廉斯的預測模組顯示，2050至2080年間，全球晴空亂流事件將大幅增加。尤令人憂心的是，發生在忙碌航線的亂流、重度亂流頻率，都將升高。

威廉斯強調，這並不意味飛行將變得不安全。「飛機設計相當精密，就算遭遇最可怕的亂流，都能承受，不會無故墜落。」不過，亂流擾亂的時間，也會跟著拉長。原本跨大西洋航班，約會遭逢10分鐘亂流，數十年之內，這長度將拉長至20分鐘甚至半小時。

有搭機恐慌的乘客，請繫好安全帶。日後座位的安全帶燈號，將不時亮起。
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