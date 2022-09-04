聯外交通中斷•苗栗南庄東河村5日停班停課　台灣農委會發布21條土石流「黃色警戒」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風軒嵐諾帶來雨勢，苗栗縣南庄鄉苗21線3.5公里處昨(3日)起陸續多次落石坍塌，至今天(4日) 仍交通中斷，苗栗縣政府今天宣布，明天(5日）東河村全村停止上班、上課1天。

此外根據行政院人事行政總處官網消息, 嘉義縣番路鄉大湖國民小學，明天(5日）也是停止上班、停止上課。

苗栗縣政府發布訊息表示，南庄鄉東河村因苗21線東河段坍方，人車無法通行，明天全村停止上班，停止上課1天。

中央社引述苗栗縣議員楊文昌表示，苗21線是南庄鄉東河村聯外重要交通路線，受軒嵐諾外圍環流影響，昨天中午接獲村民反映苗21線3.5公里處出現坍方，阻斷交通，當時有多部遊覽車、自小客車從向天湖準備下山，鄉公所立即通知廠商前往清除搶通，車輛才通過不久，雨勢漸強，又陸續發生多次崩塌。

南庄鄉公所建設課長王曼穎接受媒體聯訪表示，昨天搶通了3次，因為大雨又再度坍塌，還有擴大趨勢，因山區雨勢尚未停歇，大量落石占據路面，雙向交通中斷，為顧及施工人員安全，暫時無法施工，希望等下午若天候狀況允許，就會進行搶通；對於山區遊客，將指引繞行其他替代道路下山。

王曼穎說，苗21線3.5公里處7月間曾因強降雨發生巨石崩落，擋住道路，縣府已提報中央災害復建工程 並針對邊坡、道路進行修復。

另外農委會土石流防災資訊網今天（4日) 發布新聞稿指出, 截至今天9 月 4 日 18 時 30 分，農委會解除全部土石流紅色警戒, 調降黃色警戒為21條, 分布於1 縣 2 鄉 5 村。發布大規模崩塌黃色警戒 1 處, 分布 1 縣 1 鄉 1 村, 最新消息詳見土石流防災資訊網。

21條土石流黃色警戒，分布於新竹縣五峰鄉桃山村，尖石鄉新樂村、錦屏村、秀巒村、玉峰村等，1 縣 (市)2 鄉(鎮市區)5 村(里)。

1處大規模崩塌黃色警戒，分布於新竹縣尖石鄉秀巒村等，1 縣(市)1 鄉(鎮市區)1 村(里)。地方政府應進行疏散避難勸告。