和逸飯店‧台南西門館 精心客製「抓周派對」

對許多家長來說，「抓周」是孩子滿1歲的重要成長儀式且具有紀念意義的日子，和逸飯店·台南西門館身為親子飯店的領頭羊，用心經營友善的親子住宿環境及親子出遊的活動，近期更針對新手爸媽推出「小寶貝抓周派對」專案，包含「抓周儀式」以及「周歲宴」內容，提供場地佈置規劃、周歲宴餐點設計烹調、抓周儀式主持以及流程進行等創新服務，其中最大亮點之一莫過於前來參與活動的賓客，享有暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」的資格，讓前來參與的孩子們放電玩耍。專案一推出不斷接獲詢問電話，包套方案價格13,000元，另加10%服務費。AMAZZING CLUB會員訂購抓周專案即享訂房9折優惠及房間免費升等優惠。

和逸飯店‧台南西門館為平常忙碌的新手爸媽策劃孩子一輩子只有一次的抓周派對，一手包辦活動大小事，主打家長既能夠輕鬆宴客，同時大人及孩子們可以暢玩飯店內的戶外遊樂設施，滿足休閒遊樂需求。抓周派對中應景的虎衣、虎帽、虎鞋為小寶貝妝點打扮，並準備了各式代表吉祥之意的食物，有聰明開智慧的「葱」、代表長壽的「韭菜」以及代表富貴不愁吃穿的「雞腿」及「米」等，主持人念著口訣進行代表健康平安的祝福儀式，敲響智慧鑼，過聰明門，再來腳踩紅龜等，而為了重現昔日「做度晬」的抓周禮俗，和逸飯店·台南西門館準備了 18項代表各行各業及未來志向的物品，每樣都是寄託著家長對孩子的祝福之意，結束後將頒發抓周證書作為紀念，為美好的抓周活動畫下美好句點。

另外的重頭戲「周歲宴」，由Cozzi KITCHÉN主廚精心設計菜單，讓每道菜餚都富含有祝福之意，習俗上吃雞有吉利之意，特別嚴選雞肉燉煮成「山藥蛤蜊燉雞湯」，期許孩子一生不愁吃穿，「蔥油金絲蒸爐魚」特選新鮮鱸魚，以特製蔥油蒸煮、灑上蔥花，期許孩子未來聰明才智、魚耀龍門。賓客可自由選擇中式料理或西式料理，亦可提出寶寶副食品的客製化需求，和逸飯店‧台南西門館期盼在孩子一生中的重要時刻，提供最周到服務。