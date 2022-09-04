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不定義關係 就是最舒服的關係？ Z世代擁抱 situationship

Z世代的灰色愛情觀：談感情不必太認真，一個人比兩個人重要

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/04 16:23
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）從前人「一生一世一雙人」的愛情觀恐怕早已遠去。研究指，新興世代正擁抱新的戀愛型態－situationship，有性、有親密關係、有陪伴，一切該有的都有，唯獨沒有名份，沒有壓力，無須擔憂這段情感將何去何從。

BBC引據密西根大學社會學教授Elizabeth Armstrong看法，Z世代對性與愛的態度已變得更加實際。相較於過去的relationship，現代人更多追求的是situationship。友達以上，戀人未滿。什麼都做了，什麼都沒承諾。滿足了所有情感與慾望的需求，卻不朝著傳統戀愛的目標前進，而這股大勢，超越了種族、性別與性傾向。

Situationship的具體概念，從大學情侶畢業前的掙扎最能獲得體現。當二人各分東西，世事難料，誰說得準出社會後會有何際遇與邂逅？於是，大四往往成了分手邁向新人生的分水嶺。

此一概念挑戰了舊有的交往定律，兩人在一段關係中，不再致力達成一個個里程碑，如同居、訂婚、結婚。不加以定義的關係，雖非新觀念，卻在Z世代蔚為風潮。據報導，TikTok與Tweeter上，多的是標註#situationship的影片，點閱數甚達數百萬之多，此一詞彙也出現在英國約會實境節目《愛情島》（Love Island）與瑞典歌手Snoh Aalegra的作品中，堪稱新時尚。

為何situationship成了新興的流行戀愛文化？

今年26歲的健康管理顧問Amanda Huhman表示，現代人生活忙碌，約會文化太「混亂、令人困惑」，享受不需認真的關係，才能獲得自由與自主權。

大環境的重重挑戰與變化，如COVID疫情、氣候危機、通膨經濟、政治社會動盪，也是影響交友心態的因素。不僅認識對象的場域搬到了線上，也讓年輕人意識到，有比認真談戀愛更重要的事情。與其費心經營一段感情，不如努力追尋自我、強化專業能力。畢竟，經濟穩定可是比穩定交往重要多了。

「個人」凌駕於「兩人」，代表毋須為他人作出諸多犧牲，而這正是Z世代重塑戀愛文化的一大原因。在這灰色地帶優雅生存的Huhman表示，「這是我的選擇。各人自在就好，沒期待沒傷害。」
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更新時間 : 2022-09-04 17:08 GMT+08:00

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