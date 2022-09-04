〈時評〉習近平的政治對手　是「政治機器人」

中共二十大，到底是一個複雜的傳統權力遊戲，還是一個簡單的權力分配過程呢？無論怎麼樣，都反映了中共權力體系的封閉性，同時也顯示出來，即使是在今天信息如此豐富的時代，外界對中國局勢的判斷能力，不是越來越強而是越來越弱，甚至與事實正好相反。

繼續掌握三位一體：沒有疑問

在中國，中共權力更迭自然是敏感的話題，沒有辦法公開討論。在海外，人們可以自由地討論中國問題，然而，討論的前提：真實信息非常罕見。社交媒體的演算法，往往更容易推送迎合受眾，卻可能是錯誤的說法。過去三十年來，從來沒有像今天這樣，人們對中共黨代會的判斷如此失焦。

似是而非的歷史經驗，對現實權力關係的主觀臆測，讓很多人對中共二十大抱有不切實際的幻想，以致於對中國未來充滿沮喪與失望。

事實上，這次二十大的權力安排，是毛澤東之後中國改革開放的必然過程。當鍍金時代結束，中國是進入一個自由的社會，還是繼續由中共掌控一切。

這個選擇在胡錦濤時代就決定了，確定由習近平而不是李克強擔任中共掌舵者，意味蓍政治強人的出現。

江澤民在十八大結束當天給中央的信，顯示了中共元老的共識是：支持習近平解除「擊鼓傳花」的危機。

習近平集權遭到質疑、抨擊，卻沒有影響到他推行一系列強硬政策，不只是打擊貪腐權貴，對軍隊體系進行了顛覆的變革，而且是，前所未有的形成了自己的人事班底。

上台十年，習近平幾乎掃平了所有權力派系，摧毀了以巨商為中心的權貴群體，打壓了有民主自由理念的政治異議分子……從軍隊到元老，從官僚到商人，從知識分子到百姓，已經看不出有對習近平構成有力量的挑戰。

修改憲法，明示了習近平要打破原有的任期制，而且繼續掌握三位一體的最高權力。

對此沒有疑問，是判斷二十大的基本常識。不過，問題在於，在二十大上，習近平之下的權力結構是怎樣形成的。

習近平如何分配權力

現在，人們常常將習近平與毛澤東、鄧小平相比，認為習沒有毛鄧的權威與民間的聲望。

毫無疑問，這是對的，但是習和毛鄧相比，有一個最大的不同點就是：無論是毛澤東時期，還是鄧小平時期，中共內部都有龐大和錯綜複雜的派系，這是中共戰爭和內鬥的結果。

江澤民掌權的前階段，受制於中共元老。在後階段，太子黨、秘書幫、共青團對他還是形成了很大的牽制，以致於，他以軍委主席身分延續權力的努力，在羞辱中告終。

胡錦濤遇到了一個更難以駕馭的時代。權貴同盟的結果，除了他們快樂進行交易外，民間社會也有了豐富的空間。事實上，當時改革的紅利已經到了尾聲。上海幫、紅二代和新興資本，能讓胡錦濤安全退下，成了完美的選擇。

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習近平在地方上，從來沒有展現強勢的作風，改革的成績也乏善可陳。他為什麼被選中？是老實容易被控制，還是太子黨的紅色基因，抑或黨內的民主選舉？

無論是什麼原因，習近平在中南海的表現都出乎意料。結果就是：他對權力的掌握，超過了江胡，也超過了毛鄧。

雖然筆者很早有這個判斷，但是獲得認同的速度很緩慢。過去幾年，共產黨員的公開信，元老們的政變，到最近幾月的「習上李下」傳言，都獲得了熱烈的迴響。

這反映出習近平在某些群體中遭到怨恨的程度，有些人總是期待沉悶的時局有一個戲劇化的改變。

事實是，中共內部現在都不存在清哳或隱藏的派系，無論是元老，還是官僚，抑或民間，對習近平的個人權力都不構成真正威脅。

簡單地說，二十大的權力關鍵點，並不是在習近平連不連任，而是習近平如何分配權力。

習近平政治對手是政治機器人

中共十九大前，筆者曾在一個國際會議上判斷：習近平的政治對手不再是王岐山或孟建柱，而是官僚體制的政治機器人。

現在，排在習近平前面的就是300多名政治機器人。他沒辦法洞察他們真正的心思，但不管他們過去的仕途得益於誰，現在都必定臣服於習近平。

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人們還在猜測誰當國務院總理、誰成為政治局常委，但這是與之前黨代會根本不同的，總理不可能與習近平搭配，政治局常委也不再是九條龍。

如果說未來中共還會產生新的政治派系，那也只是習近平下面的分支，他們只是為了爭寵而戰，而不是挑戰習近平。

至少未來十年會如此，其實過去五年也是如此，只是如果沒有二十大的結果，大家並不知道很多在海外流行的說法，正好與中國現實相反。

德國之聲中文網原文連結: 客座評論：二十大——「百家爭寵」習近平

本文作者何頻，現居紐約的媒體人，明鏡媒體集團、六度信息價值生態創辦者，出版了多部中英法文著作。曾在中國、香港、台灣、加拿大、美國從事媒體工作。

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