重啟前再度宣布維修 俄國國家石油公司持續對歐「斷氣」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著俄國國有俄羅斯天然氣公司（Gazprom）再次以「燃油燃氣外洩」為由，中斷對歐洲的天然氣輸送，這讓外界對於入冬之後歐洲可能再次發生能源危機，產生了更深的擔憂。

事實上，歷經3日的維修期後，本來Gazprom預計在昨（3）日重啟通往德國的北溪（Nord Stream）管線，然而2日卻臨時宣布，因為Portovaya加壓站的機件出現漏油的狀況，在確實修整設備之前將無法重啟輸氣，現在承包維修的西門子能源（Siemens Energy）正在檢視設備狀況。

作為替代，Gazprom承諾將增加從烏克蘭輸往歐洲的天然氣，自4130萬立方公尺增加至4270萬立方公尺，不過相比自俄國聖彼得堡通往北德地區的北溪管線一天可以輸氣達1.7億立方公尺，這個少量的輸出量增加根本不夠。

長期負責北溪一號（Nord Stream 1）維修養護作業的西門子能源更指出，從Gazprom發布的漏油設備照片看來，這種規模的漏油根本不需要讓整個管線停止運作，僅需在現場直接將漏油處封住即可，這種說法更加深了外界對Gazprom關閉管線動機的懷疑。

從過往紀錄看來，就連在冷戰最高峰、最緊張的時刻，俄國都沒有暫停對歐洲的輸氣，但自從俄烏戰爭爆發、歐美各國對俄國進行制裁後，俄國用各種理由暫停輸氣已經數次，甚至指控歐洲各國的制裁經嚴重阻礙管線的例行維修作業，迫使管線多次暫停運作，隨後為歐洲各國所駁斥。

衛報引述分析指出，高度仰賴俄國天然氣的德國，前腳才宣布國內冬季的天然氣儲備量成長速度高於預期，Gazprom就馬上決定延長停止輸氣的時間，看起來就是打算要讓歐洲各國感受到壓力，並在冬季最需要燃氣時造成最大的傷害。

面對俄國的手法，前義大利外長、現任歐盟經濟專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）表示，靠著讓來源多元化，燃氣儲備目前落在80%左右，應該還算準備充分，歐盟只要求俄國尊重雙方簽訂的契約，不過要是俄國不願意，歐洲也還是有方法做因應。