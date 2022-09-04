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台灣日月潭萬人泳渡4日登場　近2萬泳者不畏雨勢下水拚戰

➤去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦的日月潭國際萬人泳渡活動，今年恢復舉辦。➤有泳者指出，雖然出發時下雨，但中途一度放晴，游起來很舒服，水位不會太高也不會太冷。南投縣政府指出，➤為做好防疫，活動除要求泳者要接種疫苗外，下水前須戴口罩，泳客到達下水處時，口罩要丟入大會準備的口罩回收袋，上岸處也備有擦手紙巾及口罩，泳客上岸時領取口罩戴上，領完餐盒後儘速離開碼頭。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/04 15:52
日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，3日率先由日月潭公開水域游泳錦標賽及SUP立槳賽揭開序幕，比賽開始時豔陽高照，1600多名選手順利完成賽事...

日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，3日率先由日月潭公開水域游泳錦標賽及SUP立槳賽揭開序幕，比賽開始時豔陽高照，1600多名選手順利完成賽事...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）日月潭萬人泳渡活動今天(4日) 登場，儘管日月潭上午下雨，但1萬8000多名泳者不減熱情下水；有泳者指出，雖出發時下雨，但中途一度放晴，游起來很舒服，水位不會太高也不會太冷。

台灣日月潭萬人泳渡4日登場　近2萬泳者不畏雨勢下水拚戰

南投日月潭萬人泳渡活動4日登場，1萬8000多名泳者下水挑戰泳渡日月潭，場面壯觀。（南投縣政府提供）中央社

去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦的日月潭國際萬人泳渡活動今年恢復舉辦，在活動正式開始前，前總統馬英九、南投縣長林明溱等人，先在水社碼頭施放1萬條曲腰魚苗，緊接著來到朝霧碼頭參加開幕式為選手鳴槍，宣布今年萬人泳渡活動正式開始，馬英九隨後也和其他泳者一起下水游泳。

林明溱致詞時說，南投擁有美麗好山水，歡迎泳者們在活動結束後，前往南投其他景點休閒度假，或是相約到南投來做客，也要預祝全體選手都能泳渡成功，中秋節快樂。

日月潭地區上午下大雨，但1萬8000多名泳者仍不減熱情，依主辦單位安排順序下水；有泳者在下水前拿出智慧型手機拍照留下活動見證；當泳者下水後，主辦單位安排的橡皮艇也在日月潭穿梭巡邏，保障活動安全。

目前在東吳大學就讀的林哲宇以44分鐘成績拿下泳渡日月潭活動一般男子組冠軍，林哲宇接受媒體聯訪時指出，他也參加昨天先登場的公開水域游泳錦標賽，今天出發時雖然下大雨，但游到一半時天空放晴，游起來很舒服，水位不會太高也不會太冷，今天成績還比昨天好。

南投縣政府指出，為做好防疫，活動除要求泳者要接種疫苗外，下水前須戴口罩，泳客到達下水處時，口罩要丟入大會準備的口罩回收袋，上岸處也備有擦手紙巾及口罩，泳客上岸時領取口罩戴上，領完餐盒後儘速離開碼頭。

台灣日月潭萬人泳渡4日登場　近2萬泳者不畏雨勢下水拚戰
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更新時間 : 2022-09-04 17:08 GMT+08:00

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